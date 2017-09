Presentazione Milano attraverso. Inaugurazione installazione "i would so much like that you remembered"

"Milano Attraverso. Persone e luoghi che trasformano la città" è un progetto che vuole restituire alla collettività la storia di Milano come centro di una rete di solidarietà e accoglienza, dall’Unità nazionale a oggi.



Milano Attraverso è un progetto di ASP Golgi-Redaelli, sostenuto da Fondazione Cariplo e da Fondazione AEM, e condiviso da numerose istituzioni e associazioni culturali milanesi.



La prima attività che accompagna il lancio di Milano Attraverso si terrà all’istituto geriatrico P. Redaelli di Milano, ed è l’installazione dell’artista francese Sophie Usunier “I would so much like that you remembered”.

L’artista prende spunto da una sua performance di 8 anni fa in cui, durante un periodo di residenza d’arte presso una casa di riposo, riempì una stanza di post-it vuoti.

Con il medesimo procedimento, l’installazione inviterà tutti coloro che attraverseranno il corridoio a riempire i post-it con un messaggio, un pensiero, una memoria, un ricordo.

In questo caso, l’intento non è più sottolineare la perdita di memoria, ma al contrario evidenziarne il recupero, dando la possibilità agli spettatori, materializzando i propri pensieri, di modificare l’opera interagendo con essa. La memoria anonima del singolo esiste e coesiste con altre memorie, dando vita a una memoria collettiva.



Milano ha saputo inventare fin dall’Ottocento strutture e strumenti innovativi per accogliere gli immigrati, sempre più numerosi nel tempo, rispondendo adeguatamente ai bisogni sociali dei “nuovi milanesi”.



Gli enti che partecipano al progetto vantano un forte radicamento territoriale e si propongono di riportare alla luce le trame di assistenza e inclusione sociale che pervadono la vicenda storica e il volto della città, attraverso storie di incontri e di gratitudine, ma anche di cambiamenti e di trasformazioni: Milano Attraverso è il racconto contemporaneo della sensibilità di Milano nell’accogliere i suoi nuovi cittadini.



Conferenza stampa e inaugurazione sabato 7 ottobre alle ore 12.00, Istituto Geriatrico P. Redaelli - Via Bartolomeo d'Alviano, 78 - Milano

A seguire buffet





Partecipano al progetto Milano Attraverso. Persone e luoghi che trasformano la città:



Archivio del Lavoro

Archivio di Stato di Milano

Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia «Mario Romani» (presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Archivio storico del Gruppo Intesa Sanpaolo

Archivio Storico Diocesano

Associazione Amici del FAI

Associazione BiblioLavoro

Associazione Culturale Arkipelag

Associazione Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia (IRIS)

Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci

Cittadella degli Archivi del Comune di Milano

Fondazione Aldo Aniasi

Fondazione Asilo Mariuccia Onlus

Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC)

Fondazione Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea (ISEC)

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Galleria d’Arte Moderna di Milano

La Città del Sole-Amici del Parco Trotter onlus

Open House Milano

Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento

Sistema Bibliotecario Milano (SBM) - Servizio di storia locale

Società Umanitaria - Archivio Storico

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Unione Femminile Nazionale



Immagine in copertina: "La Stazione Centrale di Milano nel 1889" di A. Morbelli. Galleria d’Arte Moderna, Milano

Gallery