Presentazione “Palazzo Naviglio: l’opera d’arte nella tua nuova casa”

Ad accompagnare l’apertura dello showroom temporaneo e l’inizio della campagna promozionale dedicata per Palazzo Naviglio, il nuovo progetto firmato Abitare In, verrà presentata l’opera d’arte “Genius: l'abbraccio” con la partecipazione dell’artista creatore Antonio La Rosa. Vincitrice del premio “Leonardo da Vinci 2019”, l’opera sarà esposta presso gli spazi esterni dello showroom, in Via Savona 105, fino a metà

dicembre.

Palazzo Naviglio. L’evoluzione della sostenibilità nel nuovo progetto straordinario firmato Abitare In.

La visione umanistica e armoniosa che Abitare In ha dell’architettura sposa il concetto di SOSTENIBILITA’, portandolo ad un livello superiore, più evoluto.

Non c’è sostenibilità senza CONDIVISIONE, né condivisione senza PARTECIPAZIONE, quindi non può esserci partecipazione senza UNIONE.

Genius: l’abbraccio: L’espressione artistica dell’architettura sostenibile

L’opera d’arte diventa l’espressione poetica nonché artistica dell’anima del progetto Palazzo Naviglio e dell’attività di rigenerazione urbana firmata Abitare In. Palazzo Naviglio è un edificio esteticamente unico, formato intimamente da due scale che specularmente si completano e unendosi danno vita ad un'architettura senza divisione fronte/retro. Con “Genius: l’Abbraccio”, l’artista Antonio Larosa mostra questo dualismo architettonico “umanizzato": cosa c’è di più umanamente affettuoso di un abbraccio?

L’architettura mira ad UNIRSI in questo gesto di umana PARTECIPAZIONE, di CONDIVISIONE di affetti, per diventare la rappresentazione di un solo elemento: l’architettura SOSTENIBILE.

“Quando un’opera monumentale celebrativa di un personaggio del passato, unico, come Leonardo da Vinci, riesce a varcare la soglia della modernità, traghettando i valori indiscussi del Genio italiano, in idee moderne e concrete, che ci permetteranno di vivere meglio, allora una opera d’arte sarà sorta proprio in un abbraccio spazio temporale unico” (Rinaldo Denti, presidente Unione Cavalieri di Leonardo da Vinci).

“Genius, l’abbraccio” è stata scelta dal Comune di Vinci (FI) per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.

