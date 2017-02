Presentazione progetto "Gatto roso"

Soleterre e Pelikan invitano alla presentazione del progetto "Gatto Rosso". Moderano l'evento Vauro Senesi e Natasha Stefanenko. Sarà allestito un laboratorio di disegno aperto ai bambini tenuto da Vauro e a seguire un aperitivo buffet. Laboratorio per bambini dai 4 agli 11 anni, per info e conferma: valeria.riccobono@soleterre.org; 3458706282. Ucraina. Sasha è un bambino di 9 anni che, da tempo, sta lottando contro una brutta malattia, la sua diagnosi è nefroblastoma recidiva. Si è ammalato nel 2012, dopo l'asportazione del rene e i cicli di chemioterapie, è stato finalmente dimesso dall'ospedale, ma dopo un anno la malattia è tornata. Da dicembre 2014 è ricoverato presso l'Istituto di Cancro di Kiev dove è stato nuovamente sottoposto a tutte le terapie: intervento chirurgico per rimuovere parte del tumore, radioterapia e chemioterapia. Sasha soffre, ma non si arrende e inizia a disegnare. E' così che abbiamo scoperto il suo talento: disegna dei gatti rossi bellissimi che, dopo poco, gli hanno valso il soprannome di Sasha il Pittore e hanno fatto sì che la sua storia iniziasse a diffondersi. Un giorno si è presentato nell'ufficio dei nostri volontari, con sé aveva circa 60 euro ricavati dalla vendita dei disegni: il suo desiderio è quello di donarli alla Casa di accoglienza e acquistare i farmaci per sé e i suoi amici di reparto. "Io voglio aiutare, ho deciso così". Questa è l'origine della storia e noi gli abbiamo promesso che in Italia, i suoi Gatti Rossi sarebbero diventati protagonisti di una campagna volta ad aiutare tutti i bambini malati.