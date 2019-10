Presentazione programma didattico a Lodi-Corvetto e Rogoredo

Per scoprire cosa succede di bello nei quartieri ed entrare a far parte della comunità della Scuola dei Quartieri, vieni e partecipa. E se hai un’idea da realizzare, sei proprio nel posto giusto. La Scuola può aiutarti a passare all’azione. L’ingresso è libero!



Giovedì 7 novembre la Scuola dei Quartieri presenta il Programma didattico 2019-2020 relativo a Lodi-Corvetto e Rogoredo. Durante l’incontro ci sarà spazio anche per il racconto di alcuni dei progetti vincitori della prima edizione del Bando:



C.a.t. Corvetto Academy of Tourism

(Co)work in Progress

Four clay

Officina Corvetto Festival

San Vittore Epico

Uno Spazio x Tutti