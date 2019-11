Presentazione programma didattico in Giambellino-Lorenteggio

Martedì 5 novembre, allo Spazio Seicentro in Piazza Berlinguer, La Scuola dei Quartieri torna per presentarsi alla comunità e a illustrare il nuovo programma delle attività previste in Giambellino-Lorenteggio tra novembre 2019 e marzo 2020. L'appuntamento sarà anche l'occasione per il lancio dell'app Giambellino BellaStoria come strumento didattico e il racconto di alcuni dei progetti vincitori della prima edizione del Bando, da cui trarre ispirazione:



ConservaMI

Meh Bist

Milano Mediterranea

Overest

La Sala del Lorenteggio



L'appuntamento sarà anche l'occasione per il lancio dell'applicazione GIAMBELLINO #BELLASTORIA come strumento didattico. Giambellono #BellaStoria è una guida interattiva per esplorare il Giambellino-Lorenteggio, un quartiere alla periferia sud-ovest di Milano. Sono le persone che abitano, lavorano o frequentano il quartiere a raccontarlo attraverso storie di vita quotidiana. Un racconto frammentato in punti di interesse collocati su una mappa, per mostrare la relazione tra ciò che è stato – memorie che cambiano, ciò che è – un quartiere che fa scuola, ciò che vorrebbe essere – come ti vorrei.