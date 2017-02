Presentazione del romanzo "le Dee del miele" di Emma Fenu

Venerdì 17 marzo, alle ore 17, presso la Casa delle Donne di via Marsala 10, a Milano, sarà presentata la saga familiare al femminile intitolata "Le dee del miele, edita da Milena nel 2016. "Le dee del miele" è una storia, ispirata alla realtà, che si snoda attraverso tutto il Novecento, in una Sardegna intrisa di miti e di memorie. In tale contesto, spetta al mondo femminile vegliare sulla vita e sulla morte. L'autrice sarà presente e dialogherà con la consulente filosofica Maria Giovanna Farina.

