Presentazione del volume "il giovane Mozart a Milano" di Armando Torno

Un sorprendente genio adolescente giunge a Milano nel 1770: è Wolfgang Amadeus Mozart. Questa pagina poco conosciuta della biografia di Mozart, che rappresenta un capitolo importantissimo nella formazione del grande musicista, è stata resa nota da Armando Torno nel suo libro Il giovane Mozart a Milano. Un volume che è un caposaldo della letteratura mozartiana e che è stato appena ristampato dalla Fondazione Enzo Hruby, da anni impegnata per la protezione del patrimonio culturale italiano contro furti, sottrazioni e vandalismi. "Questo libro sul giovane Mozart a Milano - afferma Armando Torno - sta diventando per chi scrive un appuntamento di vita. Nacque in seguito alla perdita di una scommessa con amici di Londra, divenne poi un saggio vero e proprio ed ebbe diverse edizioni (una, molto fortunata, con Mondadori); infine ora è di nuovo rivisto e aggiornato per la Fondazione Enzo Hruby. Quando Carlo Hruby, Vice Presidente di questa Fondazione, mi ha chiesto di riprendere in mano codeste pagine, di rivederle e di dar vita a un libro con altri saggi di Laura Nicora, di Francesco Lisanti e di Mario Marcarini, mi sono accorto che sono passati quasi venticinque anni da quando fui costretto a scrivere in inglese il racconto che qui è dato anche con la traduzione italiana. Era la penalità, come ricordavo, per una scommessa che avevo perduto e riguardava una questione musicale. Da allora il giovane Mozart è sempre stato con me, anno dopo anno". "Questa nuova edizione del volume Il giovane Mozart a Milano - sottolinea Carlo Hruby - è stata fortemente voluta dalla nostra Fondazione, pensata insieme all'Autore come omaggio ad uno dei patrimoni immateriali più importanti del nostro Paese, quale è la musica, e agli strumenti antichi in quanto beni culturali di valore inestimabile, che come tali vanno adeguatamente protetti contro i furti, le sottrazioni e i danneggiamenti. Nell'ambito del nostro impegno abbiamo recentemente intrapreso un percorso legato al settore musicale, che si è concretizzato in particolare nei progetti sostenuti in collaborazione con il Museo del Violino di Cremona, con il Comune di Genova e con il Teatro Niccolini di Firenze. Questa nuova edizione del volume Il giovane Mozart a Milano vuole quindi essere un modo per celebrare il nostro impegno per la protezione dei beni musicali, da condividere con tutte le persone che hanno accompagnato in questi anni l'attività della nostra Fondazione". Insieme ad Armando Torno e a Carlo Hruby partecipano alla presentazione del volume Laura Nicora, Francesco Lisanti e Mario Marcarini, autori di alcuni dei saggi che completano la pubblicazione. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili Per informazioni: Tel. 02.38036625 - info@fondazionehruby.org