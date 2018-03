Presentazione volume "L’albero della cuccagna nutrimenti dell’arte", di Achille Bonito Oliva, a Palazzo Reale

Presentazione del volume “L’albero della cuccagna”

Nutrimenti dell’arte

Skira editore



a cura di

Achille Bonito Oliva



Mercoledì 14 marzo 2018 | ore 18.00

Palazzo Reale, sala conferenze (terzo piano)

Piazza del Duomo, 14 – Milano



Introduce e coordina

Domenico Piraina, Direttore di Palazzo Reale



Intervengono

Achille Bonito Oliva, critico d’arte

Giulio Giorello, filosofo

Guido Guerzoni, Università Bocconi

Davide Rampello, Politecnico di Milano, ideatore e curatore del Padiglione Zero, Expo Milano 2015



Ingresso libero fino a esaurimento posti.



Inaugurata nel 2015 sotto il patrocinio di EXPO 2015 e realizzata con la collaborazione del MiBACT e del Programma sperimentale per la cultura Sensi Contemporanei dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, tra il 2015 e 2017 la mostra L’albero della cuccagna. Nutrimenti dell’arte, ha coinvolto 45 artisti, scelti dal critico Achille Bonito Oliva e 86 istituzioni, pubbliche e private, attive in ogni regione italiana, dalla Valle d’Aosta alla Puglia, dalla Sicilia al Friuli Venezia-Giulia. La mostra si è caratterizzata per diversi elementi di originalità per concezione e organizzazione: la progressione dilatata nel tempo (dal 25 settembre 2015 al 10 marzo 2017); la sede espositiva diffusa su tutta la Penisola, attivando l’articolata rete dell’arte contemporanea in Italia; il coordinamento tra istituzioni tra loro molto diverse.



L’esperienza curatoriale ed espositiva, per molti versi straordinaria, di questa mostra è ora raccolta nel volume italiano/inglese edito da Skira che, accanto al saggio del curatore e a un’analisi storica firmata da Guido Guerzoni, docente dell’Università Bocconi e scrittore, documenta le 45 opere attraverso i contributi critici di professionisti del mondo della cultura contemporanea (critici, storici dell’arte, direttori di museo e curatori indipendenti) e la segnalazione delle innumerevoli collaborazioni e sponsorizzazioni – pubbliche e private – che hanno supportato artisti e musei.

Un particolare ringraziamento va alla Fondazione Carla Fendi, che con il suo sostegno ha reso possibile la pubblicazione del volume, cresciuto nel tempo, per lavoro e per impegno richiesti, coerentemente con il successo della manifestazione.