Presentazione volume Skira Splendore a Shangai

Con Manfredi, noto cantautore e scrittore, partecipano altri grandi musicisti come Carlo Boccadoro, Patrizio Fariselli, Carlo Fava, Ricky Gianco, Carmelo La Bionda, Gaetano Liguori. E’ una bellissima storia ambientata nella Shangai degli anni Trenta, dove un musicista di provincia – Giannetto detto Doremì – viene catapultato per suonare nei locali di jazz che nascevano uno dopo l’altro. C’è dunque molta musica, ma anche cinema, con Anna May Wong, prima artista cinese-americana a diventare una star di Hollywood, amante di Vincent Price e Valaida Snow, cantante, ballerina e trombettista americana. Il tutto tra battaglie sanguinose combattute a Shangai tra i nazionalisti di Chang Kai-shek, i comunisti organizzati clandestinamente, le tong, i militari giapponesi. Una specie di Cabaret berlinese ambientato in Cina. In quegli anni si diceva e si viveva “Joy, Gin & Jazz” , così come negli anni Settanta si parlava di “Sesso, droga & rock’n’roll”. L’incontro sarà divertente con proiezione di spezzoni dal film Il ladro di Bagdad, musiche dei vari ospiti e interventi.