Presentazioni Bertamoni-Logoteta: da Lodi a piazzale Lodi, dall'hinterland a Milano in Noir

Il circolo letterario 6x4 presenta l'incontro "Da Lodi a Piazzale Lodi, dall'Hinterland a Milano in Noir" che si terrà sabato 19 gennaio alle ore 16 presso il Caffè Minerva di San Donato Milanese.



Per l'occasione verranno presentati congiuntamente gli ultimi due romanzi degli autori Marina Bertamoni "Dieci parole per uccidere" e di Oscar Logoteta "Milano Sottozero" usciti per la Fratelli Frilli Editori.



Sarà un viaggio in noir che partirà da Lodi, dall'ispettrice Luce Frambelli, passerà dall'hinterland e arriverà a Milano, in Piazzale Lodi a casa del Commissario Negri.