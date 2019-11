Domenica 1 dicembre il presepe vivente con oltre 100 partecipanti

In via Crema, zona Porta Romana, verrà messo in scena un presepe vivente dal titolo "El bambinèl a Milano", che verrà ospitato sul sagrato della chiesa di Sant'Andrea. L'iniziativa è stata promossa con la collaborazione delle istituzioni, in primo luogo il Municipio 5, e presentata da Giacomo Poretti del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo.

L'appuntamento è per domenica 1 dicembre nel pomeriggio, dalle 14 alle 19, e vedrà la partecipazione di oltre cento persone tra cui alcuni detenuti di Opera. I cittadini che parteciperanno metteranno in scena la natività, rappresentando gli antichi mestieri e rievocando anche i sapori, alla ricerca delle tradizioni della Milano che fu. L'obiettivo è quello di restituire uno spirito di comunità in linea con il messaggio natalizio. Anche per questo i partecipanti saranno di ogni età ed estrazione.