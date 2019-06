I colori del Pride illuminano Piazza Duomo. Boston Consulting si illumina con l’arcobaleno dei diritti

Da lunedì 24 giugno il palazzo dei portici settentrionali di Piazza Duomo che ospita la sede italiana di Boston Consulting Group si è acceso con i colori del Pride. BCG vuole così celebrare la settimana dei diritti, dell’uguaglianza e dell’inclusione LGBTQ.

Una grande bandiera arcobaleno

Il palazzo che ospitò Filippo Turati e Anna Kuliscioff e sulla cui terrazza posarono i Beatles in occasione dei loro concerti milanesi del 1965 è pronto per il Pride. Da ieri sera, la sede di Boston Consulting Group affacciata sul Duomo di Milano si è illuminata cambiando pelle e trasformandosi in una grande bandiera arcobaleno.

BCG in occasione della Pride Week sottolinea così il proprio impegno per l’inclusione e la valorizzazione di ogni diversità. Per Giuseppe Falco, Amministratore delegato di BCG Italia, Grecia, Turchia e Israele: “La decisione che abbiamo preso è coerente con la nostra storia e i valori in cui ci riconosciamo. Il nostro obiettivo è ricercare e valorizzare il talento, talento che è patrimonio di ogni individuo. Il messaggio di cui vogliamo essere ambasciatori con la decisione di illuminare il nostro palazzo è quello di una realtà sempre più inclusiva e ricca di sfumature”.

Gli altri appuntamenti

È solo uno il primo degli appuntamenti che BCG dedicherà alla settimana del Pride. Mercoledì 26 giugno alle 18 si svolgerà una tavola rotonda con i Presidenti delle Associazioni LGBTQ delle Università milanesi dedicata ai talenti della comunità, seguita da una festa in terrazza che possa essere anche un momento di networking e confronto. Venerdì 28 il tradizionale Office Meeting sarà dedicato a una riflessione sui temi diversity&inclusion e sabato 29 i BCGer parteciperanno alla sfilata di Milano con Parks – Liberi e Uguali.

Il gruppo

Boston Consulting Group (BCG), nata nel 1963, è oggi leader della consulenza strategica, con più di 90 uffici in 50 paesi e 16.000 professionisti. BCG è al fianco dei clienti in diversi settori e geografie per identificare insieme le opportunità a maggior valore aggiunto, affrontare le sfide critiche e aiutarli nella trasformazione del business. Presente nel nostro Paese da trent’anni, BCG Italia opera attraverso i due uffici di Milano e Roma ed è alla guida del Sistema IGTI che comprende le sedi di Atene (Grecia), Istanbul (Turchia) e Tel Aviv (Israele).

Credits @alexblackriverphoto.com