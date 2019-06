Milano, la pride week chiude con un #tiamomuto

Un urlo a squarciare il silenzio. Un sentimento che non è solo voce ma anche corpo, movenze, gesti sorrisi. Un’onomatopea d’amore da interpretare dinanzi all’obiettivo di Nicola Bertoglio.

Sarà proprio la performance d’arte “iphoneografica” dal titolo Il Ti Amo Muto a concludere gli eventi della Pride Week in corso a Milano fino a domenica prossima.

L’appuntamento per chi vorrà esserci e interpretare il ruolo di possibile innamorato protagonista, sarà domenica 30 giugno alle ore 18,00 presso l’Art Mall Milano, bar, galleria d’arte e concept store sito in Via Torino, 64 con ingresso libero.

All’interno di Art Mall Milano, verranno fotografate delle coppie gay e etero riprese nell’atto di urlarsi reciprocamente un “TI AMO”.

Immortalate con lo smartphone queste grida d’amore saranno diffuse sui social networks affinché, nel illimitato spazio del web, continuino per sempre a riecheggiare.

COME PARTECIPARE - Per essere protagonisti della performance, sarà sufficiente avere un account Instagram attivo e postare le proprie fotografie e/o i propri video usando l’hashtag: #iltiamomuto

In questo modo le opere dell’artista e quelle del pubblico saranno visibili a tutti e resteranno rintracciabili nel pianeta social a perenne ricordo della comunità che si è creata attorno a questa idea e a questa denuncia.

Durante la serata sarà servito un aperitivo speciale e si potranno ammirare le stupende opere esposte nel locale

“Viviamo in un momento storico delicato dove certa politica si rifiuta ancora di vedere l’Amore in tutte le sue forme, sostenendo ad esempio che le famiglie omosessuali non esistono né di fatto né per legge. La gioia con cui le persone parteciperanno a questo momento di condivisione diventerà di conseguenza un atto politico forte ma festoso, con il quale dimostrare che alla fine trionfa solo chi apre il proprio cuore alla speranza e guarda al futuro senza mai prevaricare sugli altri” dichiara l’artista presentando la performance andata già in scena nello scorso inverno a Parma.

L’azione dell’artista Nicola Bertoglio ha lo scopo di far sentire a questi soggetti che l’Amore non può essere messo a tacere.



NOTA BIOGRAFICA - Nicola Bertoglio è nato a Cremona il 25 settembre 1974. L'infanzia e l'adolescenza le ha trascorse a Pieve D’Olmi nel cremonese, successivamente, dopo il diploma di ragioniere programmatore, si è trasferito a Milano per lavorare come consulente informatico.



Da autodidatta ha partecipato nel 2013 alle prime mostre a Torino e Milano dedicandosi esclusivamente alla fotografia da smartphone (iphoneografia).



Le sue opere sono state esposte in molte città in Italia e all’estero. Alcune sono presenti, tra gli altri, presso il Comune di Osnago (Lecco) e nel MuSA (Museo Storico-Ambientale) di San Giorgio di Pesaro.

Gallery