Prigioniero della seconda strada

Facile amarsi quando tutto va bene..ma si è capaci quando tutto ti crolla addosso?



La commedia, diretta a quattro mani dagli stessi attori protagonisti Francesco Basile e Barbara Sirotti, è centrata soprattutto sulla psicologia di due coniugi, messa allo scoperto da improvvise e dolorose circostanze, e sui valori che i due riescono a recuperare nonostante le avversità e, forse, proprio a causa delle stesse, mette a nudo i problemi di una classe sociale in crisi. Di valori morali, di sentimenti veri, di solidarietà. La triste condizione dell’essere umano, costretto a misurarsi con una società ostile che lo ferisce e delude le aspettative, rende fresco e attuale un testo datato, che ha conosciuto anche il successo cinematografico nel ‘75.



SINOSSI



Come si può dormire serenamente nella notte estiva di una Milano torrida, immersa fra grattacieli, afa e rumori del traffico?

Gaetano ed Emma Pascolla cercano insieme la via d'uscita al malessere di una vita ormai sempre più alienante. Ma la notizia del recente licenziamento di Gaetano sembra minare l'equilibrio psicologico, affettivo e finanziario della coppia.

Gaetano inizia cosi’ una discesa nella paranoia e depressione che si risolve in un attacco di nervi contro la società che divora l'individuo... e in una secchiata d'acqua da un vicino spazientito.

Emma, sempre pronta a tenere saldo il loro amore e la salute mentale di Gaetano, riprende quindi il suo lavoro di segretaria, sperando di risollevare le sorti.

Proprio quando Gaetano sembra finalmente uscire dal suo esaurimento, Emma cade nello sconforto. Ma qualcosa accade…e l’istinto primordiale di sopravvivenza, la difesa congiunta dagli attacchi della società rendono ancora piu’ salda la coppia ed il loro amore, unica certezza della loro unione.



A San Valentino, riscopri l'amore per il Teatro e goditi questa commedia straordinaria dal ritmo serrato, risate a profusione e qualche spunto di riflessione