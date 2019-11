Milano, arriva la Prima Diffusa con oltre 50 concerti gratis. Sul palco anche Patti Smith

Dal 30 novembre al 12 dicembre, il Comune di Milano insieme a Edison porta ovunque l’energia di “Tosca” di Giacomo Puccini, opera inaugurale della stagione 2019/2020 del Teatro alla Scala. Giunta al suo 119° compleanno, l'opera sarà diretta da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore, che ha già firmato con successo “Attila” per l’inaugurazione 2018/2019, e sarà trasmessa in diretta mondiale da Rai, grazie alla nona edizione di “Prima Diffusa”.

Oltre 50 iniziative

La città sarà animata da oltre 50 iniziative tra proiezioni, concerti, performance, reading, incontri e conferenze dedicati all’opera, coinvolgendo più di 40 luoghi della cultura milanese e spazi cittadini simbolici presenti in tutti i 9 Municipi. Novità di questa edizione: il concerto “Art and love” di Patti Smith, influente e idealista come Tosca, vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e appassionata d’opera fin dall’infanzia.

La nona edizione

“Siamo giunti alla nona edizione di Prima Diffusa, e ogni anno scopriamo sempre più quanto questa manifestazione sia attesa dalla città – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno –. La condivisione di un appuntamento così importante e sentito, qual è la Prima della Scala, unita a un programma di approfondimento e partecipazione diffuso in tutta Milano, assicura a questo evento una condivisione amplissima che va al di là dell'ascolto in diretta dell'opera, resa possibile anche grazie all'impegno della RAI e alle trentotto dirette in diversi luoghi della città".



“Il legame tra il Teatro alla Scala e Milano si è costruito in 241 anni di storia ed è simboleggiato dalla corrispondenza della serata inaugurale della stagione con il giorno di Sant’Ambrogio, patrono della città. Da nove anni questo legame è ancora più forte grazie a Prima Diffusa, l’iniziativa unica al mondo con cui il Comune di Milano insieme a Edison e alla Rai porta il titolo inaugurale in tutta la città attraverso un ciclo di proiezioni e un calendario di eventi che coinvolgono tutti i quartieri, in molti casi con la collaborazione della nostra Accademia. Tosca, che aprirà la prossima stagione, sarà dedicata a Paolo Grassi di cui ricorre il centenario della nascita. Prima Diffusa testimonia che l’impegno di Grassi a coinvolgere, educare ed entusiasmare i cittadini milanesi nella vita del loro teatro non è stato disatteso, come dimostra la volontà del Maestro Chailly di partecipare personalmente a due incontri con il pubblico”, dichiara il Sovrintendente del Teatro alla Scala Alexander Pereira.



“Siamo felici di alimentare nuovamente e per la nona edizione consecutiva il Palinsesto di Prima Diffusa. Questa manifestazione, unica al mondo, è ormai un’iniziativa consolidata per Edison e frutto della collaborazione con il Comune di Milano e con il Teatro alla Scala. Prima Diffusa rappresenta inoltre una occasione unica e prestigiosa per mettere la nostra energia, reale ed emotiva, a disposizione di tutti”, afferma Cristina Parenti, Senior Vice President Communication & External Relations di Edison.

Le proiezioni in diretta

Al centro della Prima Diffusa 2019 si confermano le proiezioni in diretta dell’opera inaugurale della stagione scaligera, in collaborazione con Teatro alla Scala e RAI, che ne cura le riprese e la diffusione in diretta su Rai 1 e via satellite. Trentotto luoghi di proiezione nei nove Municipi cittadini e fuori città. Numerosi i luoghi simbolici come gli Istituti penitenziari San Vittore e Cesare Beccaria, la Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’, ma anche sedi inconsuete come la Stazione ferroviaria del Passante di Porta Vittoria e l’Aeroporto di Malpensa – Terminal 1. Molte delle proiezioni sono precedute da guide all’ascolto a cura dell’Accademia Teatro alla Scala.



Il Teatro alla Scala accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’opera di Giacomo Puccini attraverso diversi appuntamenti, dalla presentazione presso il Museo Teatrale alla Scala, il 15 novembre alle ore 18, del secondo volume dell’Epistolario di Giacomo Puccini a cura di Armando Torno (ingresso gratuito con prenotazione a museoscala@fondazionelascala. it), per arrivare agli appuntamenti dedicati dal Maestro Chailly agli studenti universitari della città: il 21 novembre alle ore 18 presso l’Aula Magna dell’Università Bocconi e il 26 novembre alle ore 18.30, con l’introduzione all’opera e la prova aperta per Fondazione Milano per la Scala e per gli studenti delle Università e Conservatori Milanesi. Quest’ultimo evento sarà ripreso dalle telecamere della Rai.



Aprono il palinsesto di Prima Diffusa “Tosca: vissi d’arte, d’amore e gelosia” al Castello Sforzesco il 30 novembre e “Art and love” con Patti Smith al Padiglione Visconti (via Tortona, 58) il 1° dicembre.

Alcuni appuntamenti

“Tosca: vissi d’arte, d’amore e gelosia”, evento curato dall’Accademia Teatro alla Scala, permetterà di conoscere l’opera pucciniana attraverso laboratori, interventi musicali e una coinvolgente guida all’ascolto teatralizzata. Nelle Sale Panoramiche (dalle 15 alle 16, iscrizione obbligatoria su accademialascala.it/ newsprimadiffusa) gli allievi della Scuola scaligera faranno conoscere ad adulti e bambini arti e mestieri che si celano dietro le quinte attraverso dimostrazioni di trucco teatrale ed effetti speciali, guidando il pubblico alla realizzazione pratica di elementi scenografici. Nella Sala della Balla, preceduto dagli interventi musicali del Coro di Voci Bianche e del Quartetto d’Archi dell’Accademia (ore 15), il musicologo Fabio Sartorelli sarà il protagonista di un percorso narrativo attraverso le scene più significative di Tosca, avvalendosi della partecipazione di attori e dei solisti del Corso di perfezionamento per cantanti lirici (a partire dalle ore 16, ingresso libero fino a esaurimento posti).



“Art and love”, il 1° dicembre alle ore 18 (ingresso libero, previa registrazione a partire dal 18 novembre su yesmilano.it/primadiffusa), si terrà alle ex Officine Ansaldo, oggi sede dei prestigiosi Laboratori del Teatro alla Scala: Patti Smith, accompagnata dal bassista Tony Shanahan e dalla figlia Jesse Smith al piano, si esibirà in un concerto dove presenterà i suoi brani più famosi assieme a suggestioni inerenti all’opera lirica e alla vita dedicata all'arte e all’amore.



Fra gli altri appuntamenti da non perdere, il 5 dicembre al Teatro Puntozero Beccaria, il recital dei giovani solisti dell’Accademia di canto scaligera introdotto da un presentatore d’eccezione come Elio (prenotazione obbligatoria su info@puntozeroteatro.org). E saranno ancora gli esperti della Scuola del Teatro a condurre le guide all’ascolto in ben 9 delle sale dove si terranno le proiezioni dell’opera.



Il 3 dicembre alla Scuola Musicale di Milano presso l’Istituto Zaccaria, via della Commenda 5, alle ore 18.00, una Lezione concerto su “Tosca” a cura di Giustina Gueli con video, esempi al pianoforte ed esecuzioni dal vivo di arie con i cantanti allievi di Bianca Maria Casoni. Il 5 dicembre alle ore 18.00 alla Biblioteca Sormani, Sala del Grechetto – Via Francesco Sforza 7, “Guida alla Prima della Scala – Tosca di Giacomo Puccini” - a cura di Antonio Polignano della Scuola Musicale di Milano, con video, ascolti ed esecuzioni dal vivo degli allievi della classe di canto di Bianca Maria Casoni.