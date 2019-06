La Prima Guerra Mondiale raccontata in modo interattivo dentro al cimitero Monumentale

Un weekend di gioco e scoperte tra i viali del Cimitero Monumentale. Sabato 22 e domenica 23 giugno la compagnia di teatro Ditta Gioco Fiaba, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e in collaborazione con il Comune di Milano, accompagnerà bambini e ragazzi in uno speciale percorso dedicato alla storia della Prima Guerra Mondiale dal titolo “1918 + 1”.

Sabato alle 15.30 e domenica alle 10.30 e alle 15.30 il garibaldino Giulio Lavezzari attenderà gli spettatori nel piazzale di ingresso del Monumentale per condurli alla ricerca degli uomini del suo battaglione da individuare servendosi delle mappe e degli ordini del Regio Esercito.

Nel 1915, quando l’Italia entra in guerra, Lavezzari ha già quasi 70 anni ma Garibaldi in persona, comparendogli in sogno, gli chiede di offrirsi volontario e così, tra tanti giovani coscritti, ecco anche questo distinto signore con dei folti baffi bianchi.

La ricerca dei suoi compagni si snoderà lungo il Monumentale in una passeggiata di circa un’ora e mezza tra numerosi incontri: un convinto interventista, un aggressivo ufficiale degli Arditi, un disertore ma anche una misteriosa figura femminile che non vuole rivelare il suo nome. Durante il percorso si incroceranno le sepolture dei caduti e di alcuni grandi personaggi del passato, tra cui Filippo Tommaso Marinetti, Arturo Toscanini, Enzo Tortora.

La partecipazione agli spettacoli è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 331.7977383 o all’e-mail info@dittagiocofiaba.com.

L'appuntamento è nel piazzale di ingresso del cimitero Monumentale - Piazzale Cimitero Monumentale a Milano (M5 Monumentale). L'iniziativa avrà una durata di circa 90 minuti e si svolgerà anche in caso di maltempo.