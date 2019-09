Prima mostra collettiva "Espressione libera"

SAC è uno Spazio dedicato all’Arte Contemporanea che si prefigge l’obiettivo di divenire luogo di aggregazione sociale e di divulgazione culturale, creando valore per lo stesso comune che lo ospita, Robecchetto con Induno, a cui la famiglia Candiani è legata dal 1938. SAC nasce nel 2019 allo scopo di promuovere artisti contemporanei, per dar voce ai loro progetti offrendo uno spazio dove realizzarli ed esporli. Un luogo rivolto non solo ad artisti ma anche ad un pubblico partecipe e interessato a tematiche attuali che trovano espressione nell’arte contemporanea. Con un programma composto di mostre, conferenze, workshop, laboratori e concorsi lo scopo è quello di guidare il pubblico ad un accrescimento culturale anche a livello territoriale.