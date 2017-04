"Primavera al Museo": dal 29 aprile al 1° maggio laboratori per bambini al Museo della Scienza

Dal 29 aprile al 1° maggio al Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo Da Vinci" si tiene Primavera al Museo, un programma di laboratori interattivi, attività e visite alle collezioni per bambini.

Si inizia con i workshop di Biotecnologie e Alimentazione Ingredienti sorprendenti (bambini dai 7 anni e adulti), per creare con la cucina molecolare cibi luminosi, plastiche da mangiare e nuove consistenze; ed Esplosione di colori (bambini dagli 8 anni e adulti), per usare latte, olio, caramelle scoprendo perché i liquidi non si mescolano, le sostanze non si sciolgono e le schiume esplodono.

Sempre nelle stesse giornate l'attività Marinai per un giorno (bambini dai 3 ai 5 anni) permette ai piccoli di vestire i panni dell'equipaggio di un’antica caravella e vivere le incredibili avventure dei grandi navigatori. Previste anche nuove visite guidate (bambini dai 3 ai 6 anni) tra treni, navi, brigantini, velieri e transatlantici, aerei e razzi spaziali, alla scoperta delle collezioni del Museo.