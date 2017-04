"Primavera al Museo": dal 22 al 25 aprile laboratori per bambini al Museo della Scienza

Dal 23 al 25 aprile al Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo Da Vinci" è in programma Primavera al Museo, un programma di laboratori interattivi, attività e visite alle collezioni per bambini.

Si inizia con i workshop di Biotecnologie e Alimentazione (dal 22 al 25 aprile, prenotazione il giorno stesso in biglietteria): Un giardino al microscopio (bambini da 7 anni e adulti), che permette di osservare le piante da vicino e scoprire le forme insolite che le compongono; Piante utili (bambini da 9 anni e adulti), che fa scoprire ai partecipanti come estrarre da fiori, foglie e frutti sostanza utili, colorate e profumate.

Il laboratorio Piste per biglie acrobatiche (dal 22 al 25 aprile, bambini da 8 anni e adulti, senza prenotazione) poi prevede la costruzione di un percorso per una biglia sfruttando gravità, elasticità e geometria. Transformers fai da te (dal 22 al 25 aprile, bambini da 7 anni e adulti, senza prenotazione, a ciclo continuo 10-13, 14-18) infine, vede la metamorfosi di un vecchio oggetto o giocattolo in una creatura capace di muoversi.