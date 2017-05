"Primavera ai Bagni Misteriosi": fino al 4 giugno ring e biciclette galleggianti

Fino al 4 giugno 2017 i Bagni Misteriosi celebrano la primavera con numerose attività sportive e ludiche per adulti e bambini.

In particolare un'intera area sarà dedicata al pugilato con allestimento di un ring galleggiante e postazioni per lezioni di boxe; un'altra zona diventerà invece un velodromo con bicilette galleggianti e gioco dell'oca per bambini; una terza sezione dei Bagni sarà attrezzata per l'atletica leggera. Poi ancora ci saranno: un percorso ad ostacoli per i più giovani e giochi della tradizione italiana rivisitati come "campana", la corsa nei sacchi e il tiro alla fune.

Di seguito gli orari di apertura e le attività in programma: da lunedì a venerdì (chiuso il 18 e il 22 maggio e i martedì, 5 euro senza attività, 8 euro con attività, 3 euro noleggio bici) dalle 12 ingresso da via Botta 18 per rilassarsi, prendere il sole e camminare in acqua, dalle 12:30 alle 15 ingresso da via Botta 18 per pranzare a bordo piscina, dalle 16 inizio sport e divertimento, dalle 18:30 acesso da via Sabina per aperitivo (ingresso libero); sabato e domenica dalle 10 alle 21 ingresso da via Botta 18 per sport, intrattenimento e relax.