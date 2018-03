"Primavera dei vini": l'11 marzo degustazione di oltre 120 etichette

Primavera dei vini - Festa del Bonarda torna a Rovescala (PV) domenica 11 marzo 2018.

In programma per tutto il giorno: la degustazione di più di 120 etichette di Rovescala, gastronomia e ricette locali, musica, passeggiate tra i vigneti, il centro storico e la fattoria (per prenotazioni 335.8499267), bancarelle selezionate (GAS Oltrepò e Artinfiera) e intrattenimento per tutte le età - giochi di una volta e pista delle trottole con Associazione il Tarlo, balli e musica tradizionale con Bandalpina, cenni storici dell'Oltrepò con I Longobardi e l'Oltrepò (ore 16).