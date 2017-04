Festa di quartiere al Giambellino il 9 aprile

Domenica 9 aprile al Giambellino si festeggia con Primavera al Giambellino, la manifestazione a cura di milanosifacittàviva.it che anima il quartiere attraverso diverse iniziative.

In programma: mercatino con prodotti enogastronomici, artigianali e artistici; negozi aperti per tutta la giornata, spettacoli per adulti e bambini; e un grande lunapark.