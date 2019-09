PRIMO PIANO SU… BATTISTON, BESSON, DROGO, MAZZOTTI E ROTA

CINQUE PERSONALITÀ A CONFRONTO NEL SEGNO DI UNA FIGURAZIONE CONTEMPORANEA



Si inaugura sabato 28 settembre 2019, alle ore 18,30 la terza esposizione della neonata Vi.P. gallery Milano in Alzaia Naviglio Grande,4: la mostra si intitola “Primo piano su… Battiston, Besson, Drogo, Mazzotti e Rota. Cinque personalità a confronto nel segno di una figurazione contemporanea”, a cura di Virgilio Patarini ed è la prima di una serie di 3 cicli di mini-personali a confronto che nell’arco della stagione esploreranno, di volta in volta, le possibilità della figurazione contemporanea (questa), dell’astrazione (a novembre) e della fotografia (a luglio 2020).

La mostra vede a confronto 5 mini personali degli artisti Ilaria Battiston, Alberto Besson, Giovanni Drogo, Chiara Mazzotti e Ivano Rota, all’insegna di una figurazione contemporanea che va da una pittura sintetica e stilizzata con forti influenze pop come quella del cremasco Besson e del bresciano Giovanni Drogo, ad una figurazione spatolata che tende all’Informale come quella delle milanesi Ilaria Battiston e Chiara Mazzotti, la prima con anche rimandi al Nouveau Realisme e la seconda all’Ultimo Naturalismo, fino alla scultura espressionista dai forti contenuti sociali dell’artista canturino Ivano Rota, in un mix di tecniche e materiali classici come la pittura a olio su tela o la scultura su legno accanto altri più contemporanei e innovativi come ad esempio la stampa digitale.

La mostra sarà visitabile fino all’8 ottobre, tutti i giorni dalle 15,30 alle 18,30, sabato e domenica dalle 11-13 e 14-19. Chiuso il lunedì.

Ingresso libero.



In allegato foto di alcune delle opere in esposizione.



Per il programma di tutta la stagione:

https://www.zamenhofart.it/vi-p-gallery-milano-stagione-2019-2020/

Gallery