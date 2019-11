PRIMO PIANO SU… Ciccarelli, Malter, Pedrali, Piemontese e Sanvito. Cinque personalità a confronto nel segno dell'Astrazione

ALLA VI.P. GALLERY DI MILANO



Si inaugura sabato 9 novembre 2019, alle ore 17,00 la quinta esposizione tematica della neonata Vi.P. gallery Milano in Alzaia Naviglio Grande,4: la mostra è intitolata “Primo piano su… Ciccarelli, Magni, Pedrali, Piemontese e Sanvito. Cinque personalità a confronto nel segno dell’ astrazione”, a cura di Virgilio Patarini.

La mostra vede a confronto 5 mini personali degli artisti Leonardo Ciccarelli, Walter Magni, Fabrizio Pedrali, Daniele Piemontese e Alessandra Sanvito, all’insegna di una astrazione contemporanea che va da una pittura sintetica e spatolata che allude a paesaggi della memoria o a materici land-scapes che tendono all’Informale, pur con qualche eco vagamente figurativo, come quella di Leonardo Ciccarelli e Alessandra Sanvito, all’Action Painting del giovanissimo Daniele Piemontese, alle contaminazioni tra Pittura d’Azione e Surrealismo Astratto riscontrabili in Walter Magni, fino alla scultura in pietra di Fabrizio Pedrali che lavora sulle sezioni del cerchio e sull’interazione con il fruitore, in un mix di tecniche e materiali classici dalla pittura a olio su tela alla la scultura in pietra sempre rivisitate ed utilizzate in chiave corsiva e contemporanea. Tutti e cinque questi artisti sono stati finalisti dell’ultima edizione del Premio Il Segno.

La mostra sarà visitabile fino al 19 novembre, tutti i giorni dalle 15,30 alle 18,30, sabato e domenica dalle 11-13 e 14-19. Chiuso il lunedì.

Ingresso libero.



