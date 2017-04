"Il Principe Ranocchio": fino al 23 aprile al Teatro Nuovo

Fino al 23 aprile al Teatro Nuovo è in scena Principe Ranocchio, il musical interpretato dalla Compagnia Bit e diretto da Melina Pellicano.

Trasformato in un orripilante ranocchio dalla Stregha Baswelia, il Principe Frog è costretto a vivere in uno stagno; ma l'incontro straordinario con Lilian, principessa bella e insolita, gli stravolge l'esistenza. Per far sì che l'incantesimo si spezzi il protagonista tenta in tutti i modi di farsi amare per quello che è; intanto la fattucchiera, venuta a conoscenza della situazione, cerca di ostacolarlo in ogni sua mossa.