Il Principe Ranocchio swing – Cappuccetto Rosso rock: lo spettacolo torna allo Strehler

Lo spettacolo per bambini (dai 3 anni in su) ll Principe Ranocchio swing - Cappuccetto Rosso rock, di Stefano De Luca, torna in scena al Piccolo Teatro Strehler dal 28 gennaio al 2 febbraio.

Il Ranocchio e la Principessina si sfidano in un gioco teatrale a colpi di swing, ognuno cercando di ottenere per sé il consenso del pubblico. Cappuccetto Rosso e il Lupo, invece, si incontrano su una base rockeggiante, in una storia dalle infinite sfaccettature. Teatro, musica e immagini si fondono in una narrazione immersiva che coinvolge inevitabilmente i bambini.

In questi spettacoli - scrivono gli organizzatori - il teatro di narrazione si fonde con altri due importanti linguaggi: la musica, che costituisce un vero e proprio contrappunto narrativo, e le immagini, che offrono una suggestione visiva che agevola l’accesso al racconto da parte del giovane pubblico. "Ho un vivido ricordo delle illustrazioni dei libri di fiabe di quando ero bambino - racconta Stefano de Luca -. Ricordo di averle tante volte animate nelle mie fantasie, al ritmo di musiche 'da grandi' che costituivano un vero e proprio sfondo sonoro ai miei giochi. Fondendo narrazione e recitazione, musica e illustrazioni animate ho pensato di proporre le due più famose fiabe dei fratelli Grimm nella forma di un divertimento teatrale per i più piccoli, che racconti non soltanto le storie ma anche l’inesauribile felicità del giocare insieme".