Il principe ranocchio: piccolo musical per famiglie

Uffa, che fatica crescere! Domenica 15 gennaio, alle ore 16.30, al teatro La Scala della Vita va in scena "IL PRINCIPE RANOCCHIO", un piccolo musical ispirato alla fiaba dei Grimm. Una fiaba popolare che, attraverso la metafora della trasformazione da ranocchio a principe, racconta il processo di formazione di ogni bambino e il cambiamento di una persona che scopre il vero Amore. D'altro canto, per essere capaci di amare, Ranocchio e Principessa devono prima trasformare se stessi e vincere le reciproche diffidenze! Come un vero eroe, Ranocchio è pronto alla grande impresa… e non è proprio così che ci si sente, come un ranocchio, quando si abbandona il mondo dell'infanzia per avvicinarsi al mondo dei grandi? Goffi, pieni di paure ma anche di desiderio, incapaci di vivere il proprio corpo con naturalezza perché è un corpo che sta mutando. Perché di metamorfosi si tratta, da Ranocchio a Principe! Ma anche Principessa deve trasformare se stessa per divenire una Vera Principessa: dovrà imparare a guardare oltre le apparenze, essere responsabile di ciò e dice,e, quindi, mantenere ciò che promette, e, infine, aprire il suo animo. Dovrà insomma abbandonare il suo essere bambina per divenire giovane donna indipendente e autonoma. E chi o cosa potrà aiutare i protagonisti in questa trasformazione? Cosa, se non il Bacio del Vero Amore? E se non il bacio, almeno "mettere al muro" il viscido rospo: se rospo è, rospo rimarrà! Ma se sotto quel volto squamoso vi è un vero un principe, allora si trasformerà mostrando tutta la sua bellezza interiore. --- --- --- --- --- --- --- Per famiglie con bambini dai 4 anni Costo: 7€, spettacolo + merenda Prenotazioni: 02.63633353 - mail: lascaladellavitateatro@gmail.com Via Piolti de' Bianchi 47 - Milano --- --- --- --- --- --- --- Il Sipario dei Bambini Onlus Adattamento teatrale di Stefano Bernini Canzoni e musiche di Federico Scapigliati con Francesca Alfano, Stefano Bernini e Federico Scapigliati