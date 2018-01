La compagnia “Cuori con le Ali” presenta il principe Schiaccianoci!

Un classico natalizio tratto dall'omonima composizione per balletto di Tchaikovsky, per la prima volta, trasposto in versione teatrale e raccontato sotto forma di musical. La favola originale racconta della giovane Clara che, la notte della Vigilia, si addormenta ai piedi dell’albero di Natale, e sogna di fare un viaggio in un paese incantato insieme al Principe Schiaccianoci e ai suoi amici, tutti intenti a cacciare il malvagio Re dei Topi che vuole infestare il loro paesaggio fiabesco. L’inedita versione dei Cuori con le Ali si arricchisce dei personaggi più famosi dei cartoni animati e delle fiabe Disney che popolano il paese incantato nel quale vengono catapultati Clara ed il Principe Schiaccianoci.