La privacy vi salverà la vita, presentazione del libro di Alessandro Curioni

Ricatti, vendette, umiliazioni pubbliche, furti di identità non sono più notizie, ma frammenti di vita quotidiana. Attraverso racconti - a volte drammatici, altre volte esilaranti - nuove leggi e regolamentazioni, Alessandro Curioni, dopo il successo di "Come pesci nella rete", spiega come e perché tutelare la nostra vita privata non è un soltanto un diritto, ma un dovere nei confronti dei nostri cari e di chi ci sta vicino. Interverranno lo storico Aldo Giannuli e il Capitano Giovanni Colletti comandante della Sezione Indagine Telematiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano.