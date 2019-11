Problemi di sonno nei bambini, un incontro gratuito per parlarne con l’esperto

Sabato 30 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a Milano, presso il centro Tan’atara in collaborazione con Natalben.



Quando un neonato arriva in famiglia, prendere il ritmo giusto non è facile, soprattutto se si tratta del sonno dei bambini.

Per questo, Natalben, in partnership con Radiomamma, una community di mamme nata per rendere Milano una città sempre più familyfriendly, ha organizzato per sabato 30 novembre un incontro specifico dedicato a mamme, papà e figli per parlare di disturbi del sonno.



Presso il centro Tan’atara di Milano, in Viale Col di Lana, 12, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 sarà possibile partecipare gratuitamente all’evento al quale sarà presente Sara Sainaghi, psicologa e psicoterapeuta specializzata nel sonno dei bambini.

Durante l’incontro si parlerà dell’adozione di nuovi “ritmi” familiari, di come innescare la fase di rilassamento per far addormentare il bambino, di come affrontare i risvegli notturni e gli incubi.



La partecipazione all’evento è gratuita ed aperta sia alle mamme che ai papà previa registrazione da effettuare mandando una mail a info@tanatara.it con il numero di partecipanti e, qual ora fosse presente un bambino, specificarne l’età.



