Procedura concordato preventivo - Echannel srl ammessa dal tribunale Milano

Milano: La ECHANNEL SRL di Segrate è stata ammessa, con provvedimento depositato lunedì 21 giugno 2018 dal Tribunale di Milano, alla procedura di concordato preventivo, con l’adunanza dei creditori convocata per il prossimo 28 novembre 2018 avanti al Giudice Delegato. Il Tribunale ha così delegato alla procedura la dott.ssa Guendalina Pascale e nominato come commissario giudiziale il dott. Renato Bonvini. La società ha basato la propria proposta di concordato su un piano in continuità diretta senza suddivisione dei creditori in classi diverse e con pagamento integrale dei creditori privilegiati. Con sede a Segrate, Echannel srl opera nella produzione e vendita all’ingrosso di hardware e software, incluse le attività di importazione ed esportazione; nota in tutta la pianura padana commercializza tutti i più grandi brand del settore come ad esempio HP, Brother, Canon, Samsung, ecc. Per la proposta concordataria, la società e`stata assistita da un pool professionale di advisor specializzati come lo Studio Canu - Pasculli, il dott. Alessandro Carratta, il dott. Tommaso Bongermino, l’avv. Salvatore Cataldo ed il prof. Pierluca Di Cagno.