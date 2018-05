"Profumo d'Africa": il 31 maggio serata di solidarietà a Villa Arconati

Profumo d'Africa è il nome della serata solidale con cui Fondazione Augusto Rancilio sostiene la onlus Il Seme della Speranza e i suoi progetti nell'ambito di alimentazione, istruzione e sanità, a favore delle popolazioni del Wolayta in Etiopia e del Gash Barka in Eritrea.

A partire dalle 19:30 di giovedì 31 maggio i volontari del Seme della Speranza introdurranno il pubblico a scenari africani attraverso il caffè tostato durante una cerimonia apposita e le toccanti fotografie di volti e paesaggi etiopi ed eritrei.

In programma: un aperitivo di apertura, alle 19:30; la cerimonia del caffè eseguita da Pretty Monemar, a seguire; la proiezione Dal cielo al mare di Massimo Bicciato, accompagnata dalle sonorità di Antonio Pumpo, Giuliano Amendola, Marco Casiraghi; le storie di Millebattute lette da Silvia Mercoli accompagnate dalle sonorità di Antonio Pumpo, Giuliano Amendola, Marco Casiraghi, alle 21:10, 21:50, 22 e 22:30.

Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno del progetto di casa famiglia a Soddo che raccoglie ragazze in età scolare; saranno inoltre raccolte offerte per l'acquisto di una pompa per l'acqua della scuola di Dubbo.