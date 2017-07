I progetti di Fosbury architecture

Fosbury Architecture è un collettivo di ricerca e progettazione architettonica con sede a Milano e Rotterdam.

Gli Ambienti di Resistenza in mostra cercano di innescare una relazione tra vita e forma che non si risolva in meri termini funzionali ma che sfidi la vita a sopravvivere in condizioni anomale. La storia dell'arredo, probabilmente poco rilevante ma sicuramente divertente, è disseminata di oggetti eccezionali disegnati con il solo scopo di accogliere le idiosincrasie di chi li occupa, di ospitarne i rituali. Spazi come l'alcova, lo studiolo, il boudoir, il pregadio suggeriscono la possibilità di riconquistare una dimensione antropocentrica e autenticamente privata (privata nel senso di deprivata della presenza pubblica).

La mostra, a cura di Anna d'Ambrosio e con la comunicazione di Vittorio Schieroni, è un progetto economART di Amy-d Arte Spazio.