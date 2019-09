Il progetto amicittà presenta "la città che cura" alla milano movie week 2019

In occasione della Milano Movie Week 2019, giovedì 19 settembre alle 20.30, presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale in Piazza Duomo 14 a Milano, il progetto aMIcittà presenta il film sull’esperienza di Trieste LA CITTÀ CHE CURA, di Erika Rossi, prodotto e distribuito da TICO FILM e LO SCRITTOIO.



aMicittà, progetto Welfare in Azione di Fondazione Cariplo, attiva le risorse della città per promuovere l’inclusione sociale, abitativa e lavorativa delle persone con disagio mentale, operando sul territorio dell’ASST GOM Niguarda a Milano - la zona 9 di Milano e parte delle zone 2 e 3.



La Città che Cura narra l'esperienza di Microaree, un progetto di salute e coesione sociale nato nei primi anni 2000 nei quartieri periferici di Trieste, come esempio di cura nel territorio, in cui le persone coinvolte non sono considerati solamente pazienti, ma diventano parte di un tessuto sociale e di un luogo fisico.



La Città che cura & progetto aMIcittà

Palazzo Reale Milano - Sala Conferenze

Piazza Duomo 14

Giovedì 19 settembre 2019 ore 20.30



Ingresso libero fino a esaurimento posti.



Per informazioni:

cell. 338/6052188

e-mail comunicazione@amicitta.it

www.facebook.com/progetto.aMIcitta