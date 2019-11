Apertura iscrizioni scontate decima edizione progetto Shakespeare

Visti I successi delle precedenti nove edizioni ottenuti in Lombardia, Marche ed Emilia Romagna, il progetto Shakespeare ideato dalla regista e coreografa professionista Valentina Escobar , tornerà anche a Milano a partire da febbraio 2020 con un nuovo laboratorio spettacolo per giovani allievi attori di tutta Italia. I giovani slezionati e interessati avranno l'occasione per studiare con lei e la Dottoressa Federica Calvi esperta in vocalità artistica , specializzata nel lavoro vocale con attori e cantanti nonché docente in importanti scuole di Teatro e collaboratrice del Dottor Franco Fussi, uno dei massimi esperti nel settore. Sono già aperte le iscrizioni a prezzi scontati fino al 31 dicembre ma I posti sono limitati per garantire ulteriormente qualità ed efficacia del progetto stesso.

LA STORIA DEL PROGETTO SHAKESPEARE

Il Progetto Shakespeare di Valentina Escobar giunge alla sua decima edizione, si è sempre distinto per serietà professionale, utilità , efficacia e prezzi molto convenienti nonostante la riconosciuta e apprezzata qualità. Nel corso degli anni ha collaborato con importanti realtà teatrali come Teatro Gioco Vita- Stabile di Innovazione di Piacenza e il Teatro Litta- Mtmt- Teatro Stabile di Innovazione di Milano. Progetto Shakespeare...teatro con te si rivolge a giovani allievi attori di tutta Italia realmente interessati a partecipare accuratamente selezionati per garantire ulteriormente la qualità e l'efficacia del Progetto! Non intende in alcun modo sostituirsi alle accademie o scuole teatrali, ma è un' occasione in più che Valentina Escobar vuole dare ai giovani allievi per perfezionarsi, inserire un ulteriore, utile, serio ed efficace tassello nel proprio percorso teatrale guidati da professionisti sempre attivi nell'ambito teatrale e formativo. Proprio per questo tra i numerosi partecipanti alle scorse edizioni si ricordano con immenso piacere e grande soddisfazione allievi attori di importanti scuole come la Scuola di Teatro Aelssandra Galante Garrone di Bologna, la Scuola d' arte drammatica Paolo Grassi di Milano, L'accademia Teatrale Veneta, La Scuola Internazionale di Teatro di Roma, La Scuola di Teatro Nico Pepe di Udine e molte altre.

I DOCENTI DELLA NUOVA EDIZIONE

Docenti della nuove edizione saranno Valentina Escobar apprezzata regista e coreografa per spettacoli di prosa e lirica in Italia e all'estero, vincitrice del primo premio per il Teatro Internazionale Arlex 2016, ( premio assegnatole da una giuria di epserti quali Ferruccio Soleri, Dolres Puthod e Carla Fracci) con quasi 20 anni di esperienza professionale e la Dottoressa Federica Calvi che oltre ad essere logopedista e collaboratrice del Dottor Franco Fussi ( due dei massimi riferimenti in Italia per attori e cantanti nell'ambito della cura e del funzionamento della voce) , esperta in vocalità artistica, nel training vocale finalizzato al riscaldamento , raffreddamento e uso corretto - espressivo, è stata docente in importanti accademie teatrali quali la Scuola del Piccolo Teatro di Milano, La Scuola D' Arte Drammatica e molte altre .

ATTIVITA'

• Training fisico per potenziare la propria presenza scenica ed

espressivita' corporea

• Training vocale: riscaldamento e raffreddamento vocale

• Uso corretto della voce

• Espressione vocale

• Analisi dei temi drammaturgici e del Teatro Shakespeariano

• Studio e creazione dei personaggi

• Studio di monologhi e dialoghi

• Regia

• Recitazione

• Preparazione della performance finale

VALENTINA ESCOBAR : REGISTA E COREOGRAFA

PER ULTERIORI DETTAGLI E PARTECIPARE

Inviare foto recente, breve curriculum a valeteatro@hotmail.it oppure a

valeteatro@virgilio.it

Nb! Per partecipare non è necessario essere diplomati in Accademie Teatrali, ma avere

precedenti esperienze formative teatrali.

INFO: www.valentinaescobar.org

valeteatro@hotmail.it

valeteatro@virigilio.it