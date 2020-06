Mare Milano, dopo il lockdown tornano gli eventi live: il programma di teatro, cinema e concerti

Il lockdown per Mare Culturale Urbano, il centro di produzione artistica nella cascina di via Gabetti in zona San Siro, è stato più lungo che per gli altri locali: Mare ha riaperto l'1 giugno per poter lavorare in tutta sicurezza, con prenotazione vivamente consigliata e distanziamenti rigorosamente rispettati. Per l'occasione lo spazio all'aperto è stato trasformato in una spiaggia con sabbia, sdraio e ombrelloni.

E dal 15 giugno ripartono anche gli appuntamenti di spettacolo dal vivo, con una programmazione dal titolo "Il lungomare di Milano", fino al 4 ottobre 2020. Quest'anno una novità, la collaborazione con il Piccolo Teatro che a sua volta deve fare i conti con la ripresa delle attività post-lockdown, e soprattutto con le regole rigidissime per gli spettacoli al chiuso (massimo 200 persone in sala).

Resta fortemente consigliata la prenotazione, con circa 70 posti esclusivamente a sedere e servizio al tavolo o in "spiaggia". Generalmente saranno previsti due spettacoli a sera, in relazione ai turni di prenotazione. Tra il primo e il secondo spettacolo verrà diffusa la musica di Radio Mare Culturale Urbano, da world music a evergreen, da indie a jazz. L'ingresso sarà sempre gratuito.

La collaborazione con il Piccolo si dispiegherà con la trasmissione in diretta degli spettacoli (alle 21.30) che si terranno al Chiostro di via Rovello (tra i protagonisti: Stefano Massini, Sonia Bergamasco, Davide Enia, Paolo Rossi, Massimo Popolizio, Michele Serra, Lella Costa, Enrico Bonavera e Enrico Intra. Mare Milano ospiterà invece dal vivo Marco Paolini e lo spetttacolo "Frankenstein, il racconto del mostro" del Teatro dell'Elfo.

Torna il cinema all'aperto (in cuffia) all'arena di piazza Cenni di Cambiamento, da mercoledì a domenica alle 21.45 eccetto il sabato alle 21.30. La programmazione è a cura del Piccolo Teatro, di Anteo e di Movieday. Il prezzo è 6 euro (4,50 ridotto per over 65 e under 12).

Calendario di giugno 2020 a Mare Milano ("Il lungomare di Milano")

LUNEDÌ – Dj Set che non si balla

Ogni lunedì il pubblico di mare potrà godere, da seduto, della selezione musicale degli ospiti alla consolle. Il 15 giugno alle ore 19.30, a inaugurare la stagione, il dj set di LUCA DE GENNARO. Il 22 giugno alla ci sarà MISSIN RED e il 29 giugno ZIALOLLO.

MARTEDÌ – Stand Up Comedy e Poetry Slam

Ogni martedì a Mare Culturale Urbano sarà protagonista la stand up comedy milanese e l’improvvisazione teatrale, che avrà come protagonisti alcuni tra i migliori poeti performativi del Poetry Slam in Italia. La rassegna, a cura di Antonio Amadeus Pinnetti e Giorgio Damato, nasce dal torneo di Poetry Slam UN MARE DI SLAM ospitato da Mare Culturale Urbano nei mesi precedenti

MERCOLEDÌ – Cernusco Jazz a Mare

Tornano le serate dedicate agli amanti del jazz grazie alla collaborazione con Cernusco Jazz Festival: raffinati repertori e i migliori progetti della scena milanese, tra graditi ritorni e interessanti novità.

Il 17 giugno sul palco di Mare ci sarà il MIRKO FAIT QUARTET con Giuseppe Zangaro al piano, Davide Cason al contrabbasso, Giorgio Vogli alla batteria e Mirko Fait al sax. Il 24 giugno sarà la volta di SIMONE DACLON - MARCO MICHELI DUO con Simone Daclon al piano e Marco Micheli al contrabbasso. Il primo luglio, in programma il live del BASIC GROOVE TRIO con Gabriele Orsi alla chitarra, Pierpaolo Salvagio al contrabbasso e Francesco Di Lenge alla batteria.

GIOVEDÌ – Raster Acustico

Il 18 giugno in programma il concerto di VINCENZO PARISI e SANDRA VESELY. Lui pianista e compositore e lei cantante e musicista svizzera, insieme porteranno in cascina musica a metà tra il rock e la classica. Il 25 giugno alle ore 20.30 ci sarà il concerto della cantautrice VALERIA NAPOLITANO e alle ore 21.30 quello di CLIO AND MAURICE, duo composto dalla cantante soul Clio Colombo e dal violinista Martin Nicastro (Pashmak).

VENERDÌ – Karaoke condiviso da Crociera con Ariele Frizzante e Elton Novara

Non mancheranno ogni venerdì le serate di karaoke collettivo, in una nuova versione studiata ad hoc che permetterà di cantare da seduti. La “migliore” e la “peggiore” musica estiva dagli anni ‘50 a oggi da cantare tutti insieme direttamente dalle sdraio. Le canzoni saranno intervallate da macarena e balli di gruppo sul posto.

SABATO – Lungomare Paradiso e Voci di Periferia on the beach

Il sabato sera di Mare alternerà due appuntamenti:

Lungomare Paradiso, a cura di Discoteca Paradiso, una festa che celebra la discoteca stessa come luogo d’incontro e d’amore, come esperienza musicale e visiva. Selezione musicale che va dai Disclosure a Peggy Gou, passando per Ornella Vanoni e i Daft Punk. In programma il 20 giugno, il 4 luglio, l’11 luglio, il 29 agosto il 12 settembre e il 26 settembre.

Voci di Periferia on the beach: lo spazio mensile in cui Mare Culturale Urbano offre la possibilità a tantissimi giovani emergenti del Municipio 7 di crescere artisticamente, facendo esperienza direttamente sul palco. Il risultato è quello di uno spettacolo inedito e multiforme che unisce canto e dj set, trascinando il pubblico in un flow che va dal Rap all’Urban.

DOMENICA – Una classica estate al mare e La Domenica italiana

Tutte le domeniche mattina, alle ore 11.00, in programma Una classica estate al mare, rassegna a cura di Lucia Martinelli, con un concerto di musica classica sul palchetto sulla spiaggia. Il 21 giugno ci sarà il concerto per arpa con Ambra Canevari e il 28 giugno il concerto per chitarra e violino con Luciano Massimo Rusignuolo e Ganna Gher.

Novità nel palinsesto di Mare, il format La Domenica Italiana, in cui ogni settimana un artista proporrà, con set chitarra e voce, il repertorio di un protagonista del cantautorato italiano. Si parte il 21 giugno con un megamix di Walzer Carluccio, mentre il 28 giugno Teo Manzo canterà De André.