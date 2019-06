Un ricco programma di attività estive per i bambini al Museo della Scienza

Martedì 25 giugno inizia "MuseoEstate", il programma di attività del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia che durerà fino a domenica 15 settembre.



Con il biglietto d’ingresso, tutti i pomeriggi adulti e bambini potranno intraprendere un viaggio dentro la scienza, sperimentando diverse attività nei laboratori interattivi. Durante la settimana si alterneranno le proposte negli i.lab Alimentazione, Biotecnologie, Chimica, Energia & Ambiente, Genetica, Leonardo e Materiali. Ogni weekend si potranno sperimentare attività nella Tinkering Zone: creare robot che disegnano, far volare oggetti di materiali e forme diverse, costruire percorsi acrobatici per le biglie, realizzare un’animazione con la tecnica dello stop motion.



Tante le attività dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni, con bolle di sapone, ombre e pianeti, matematica in equilibrio.

Lo speciale Ferragosto

Dal 13 al 18 agosto il Museo sarà aperto e proporrà uno Speciale Ferragosto con attività in Tinkering Zone, nel laboratorio di Chimica e nell’Area dei piccoli.

La visita al sottomarino

Per tutta l’estate, al mattino, con il biglietto aggiuntivo si potrà visitare insieme a una guida l’interno del sottomarino Enrico Toti, per scoprire un oggetto affascinante e ricco di storia.



Resteranno sempre visitabili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna alle locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo.

Le mostre temporanee

Con il biglietto del Museo si potranno visitare anche le mostre temporanee Leonardo da Vinci Parade, con l’esposizione dei modelli storici leonardeschi accostati ad affreschi del XVI secolo; Fragility and Beauty, per vedere il nostro pianeta con gli occhi dei satelliti e capire quanto questi strumenti possano contribuire a monitorare i cambiamenti e a salvaguardare l’ambiente.



Nei Campus estivi dal 10 giugno al 26 luglio e dal 2 al 6 settembre, i bambini dai 6 ai 10 anni potranno vivere al Museo una settimana speciale con nuove attività interattive e giochi a tema.

I laboratori per i più piccoli

Matematica in equilibrio

Dal 25 giugno al 7 luglio; dal 16 al 21 luglio; dal 6 all’11 agosto; dal 17 al 25 agosto; dal 10 al 15 settembre - ore 15

Dal 13 al 16 agosto - ore 14 e 16

15 agosto - ore 11, 14 e 16

Cubi, coni e cilindri. Giochiamo con la matematica e impariamo a riconoscere le forme per tenerle in equilibrio creando coloratissime costruzioni.

Ombre e pianeti

Dal 13 al 16 agosto - ore 15

15 agosto - ore 12, 15 e 17

Viviamo insieme una fantastica avventura nello spazio. Ascoltiamo una divertente storia spaziale e inventiamo nuovi personaggi per creare una missione verso pianeti lontani utilizzando le luci e le ombre.



I segreti delle bolle di sapone

Dal 9 al 14 luglio; dal 23 luglio al 4 agosto; dal 27 agosto all’8 settembre - ore 15

Partiamo per un viaggio alla scoperta del magico mondo delle bolle di sapone. Realizziamo bolle cubiche e di altre forme in svariati colori.



Attività per bambini più grandi

Da martedì 25 a domenica 30 giugno

Costruiamo un arco

i.lab Leonardo | da 7 anni | da martedì a venerdì ore 16

Quali competenze avevano gli architetti del Rinascimento per progettare grandi edifici e strutture portanti?

Costruiamo un arco per capire come funziona e osserviamo quanta geometria e statica ci sono dietro.

Pista per biglie acrobatiche

Tinkering Zone | da 8 anni | sabato e domenica dalle 14 alle 18

Costruiamo una pista per le biglie usando tubi, imbuti, canaline e altri materiali. Realizziamo un percorso acrobatico per mettere alla prova la nostra pallina e sfidare un compagno. Lavoriamo insieme per costruire piste sempre più grandi.



Da martedì 2 a domenica 7 luglio

Energia a portata di mano

i.Lab Energia & Ambiente | da 9 anni | da martedì a venerdì ore 16

Confrontiamo calore, elettricità, movimento e luce dal punto di vista energetico. Scopriamo insieme che quando le cose cambiano, l’energia è sempre coinvolta.

Stop motion

Tinkering Zone | da 9 anni | sabato e domenica dalle 14 alle 18

Immaginiamo una storia e scegliamo i materiali per realizzarla. A partire da immagini statiche sperimentiamo la tecnica cinematografica per creare movimento.



Da martedì 9 a domenica 14 luglio

Macchine di Leonardo

i.lab Leonardo | da 7 anni | da martedì a venerdì ore 16

Usiamo i grandi modelli delle macchine per il volo e da cantiere. Proviamo a capirne il funzionamento, smontiamo e combiniamo ingranaggi per creare nuovi meccanismi.

Stop motion

Tinkering Zone | da 9 anni | sabato e domenica dalle 14 alle 18



Da martedì 16 a domenica 21 luglio

Gelato per tutti i gusti

i.lab Alimentazione | da 6 anni | da martedì a venerdì ore 16

Sperimentiamo come si prepara il gelato, che cosa contiene e perché è così cremoso. Mescoliamo gli ingredienti e scopriamo a che cosa servono aria e freddo nella sua preparazione.

Light painting

Tinkering Zone | da 8 anni | sabato e domenica dalle 14 alle 18

Realizziamo un disegno digitale usando la luce. Costruiamo un pennello luminoso, sperimentiamo colori, scie e traiettorie e creiamo immagini sorprendenti.



Da martedì 23 a domenica 28 luglio

Suoni da materiali conosciuti

i.lab Materiali | da 9 anni | da martedì a venerdì ore 16

Legno, fili, molle: quasi tutto ha a che fare con i suoni. Esploriamo che cosa accade quando un materiale viene investito da un suono e come riesce a produrne uno.

Light play

Tinkering Zone | da 9 anni | sabato e domenica dalle 14 alle 18

Costruiamo una scatola luminosa per raccontare una storia fatta di luci e ombre. Usiamo semplici materiali e sorgenti luminose, giochiamo con ombre, trasparenza, translucenza e riflessi per costruire il nostro “vocabolario luminoso”.



Da martedì 30 luglio a domenica 4 agosto

Il piccolo chimico

i.lab Chimica | da 6 anni | da martedì a venerdì ore 16

Scopriamo cosa accade se mescoliamo diverse sostanze e proviamo a gonfiare un palloncino con un esperimento. Facciamo reagire sostanze solide e liquide e scopriamo come creare gas e soluzioni che cambiano colore.

Robot da disegno

Tinkering Zone | da 9 anni | sabato e domenica dalle 14 alle 18

Costruiamo un veicolo e aggiungiamo un motorino per farlo muovere in modi insoliti e tracciare il suo percorso. Divertiamoci a metterlo alla prova per scoprire quanti diversi movimenti e disegni riesce a fare.



Da martedì 6 a domenica 11 agosto

Disegnare in prospettiva

i.lab Leonardo | da 9 anni | martedì-venerdì ore 16

Tra ottica e geometria realizziamo un disegno in prospettiva. Sperimentiamo il prospettografo, lo strumento antico che ci aiuta a rappresentare su un foglio quello che ci circonda.

Storie sonore

Tinkering Zone | da 10 anni | sabato e domenica dalle 14 alle 18

Utilizziamo un computer, una scheda chiamata Makey Makey, qualche semplice riga di programmazione e una grande varietà di materiali da costruzione per mettere in scena storie inventate.



Da martedì 13 a domenica 18 agosto

RiVolta la pila

i.lab Chimica | da 9 anni | martedì, mercoledì e venerdì ore 14; giovedì 15 agosto, ore 12 e 16

Quanta chimica c’è nelle batterie che usiamo tutti i giorni? Costruiamo una pila per scoprire come funziona.

L’ora d’aria

i.lab Chimica | da 6 anni | martedì, mercoledì e venerdì ore 15; giovedì 15 agosto, ore 14 e 17

Sperimentiamo come rendere una birra schiumosa e come spegnere gli incendi, scopriamo l’ossigeno contenuto nell’aria e il peso dell’anidride carbonica.

Uniti e divisi

i.lab Chimica, da 7 anni, martedì, mercoledì e venerdì ore 16; giovedì 15 agosto, ore 11 e 15

Con imbuti e filtri lavoriamo con sostanze solide e liquide. Sperimentiamo come si possono unire, mischiare, separare e sciogliere.

Pista per biglie acrobatiche

Tinkering Zone | da 8 anni | giovedì 15 agosto dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18; sabato e domenica dalle 14 alle 18



Da martedì 20 a domenica 25 agosto

Energia a portata di mano

i.lab Energia & Ambiente | da 9 anni | da martedì a venerdì ore 16

Confrontiamo calore, elettricità, movimento e luce dal punto di vista energetico. Scopriamo insieme che quando le cose cambiano, l’energia è sempre coinvolta.

Piste per biglie acrobatiche

Tinkering Zone | da 8 anni | sabato e domenica dalle 14 alle 18



Da martedì 27 agosto a domenica 1° settembre

Occhio all’invisibile

I.lab Biotecnologie | da 8 anni | da martedì a venerdì ore 16

Coloriamo, osserviamo e confrontiamo gli organismi al microscopio per scoprire cosa li accomuna, come sono fatti e come variano le loro cellule.

Flipper fai da te

Tinkering Zone | da 8 anni | sabato e domenica dalle 14 alle 18

Costruiamo un percorso per una biglia e conduciamola all'uscita usando gravità, elasticità e geometria.



Da martedì 3 a domenica 8 settembre

Suoni da materiali conosciuti

i.lab Materiali | da 9 anni | da martedì a venerdì ore 16

Legno, fili, molle: quasi tutto ha a che fare con i suoni. Esploriamo che cosa accade quando un materiale viene investito da un suono e come riesce a produrne uno.

Stop motion

Tinkering zone | da 9 anni | sabato e domenica dalle 14 alle 18



Da martedì 10 a domenica 15 settembre

Orti stellari

i.lab Genetica | da 8 anni | da martedì a venerdì ore 16

Tra microscopi e terreni di laboratorio osserviamo di cosa hanno bisogno le piante per vivere. Scopriamo se si può coltivare insalata nello Spazio e come intrappolare i semi in una goccia per farli crescere lontano.

Tubi del vento

Tinkering Zone | da 8 anni | sabato e domenica dalle 14 alle 18

Giochiamo con l’aria e il vento dentro un tubo. Proviamo a far volare oggetti di materiali e forme diverse, costruiamo cose da far volteggiare, turbinare e stare su per esplorare l’aerodinamica e le sue regole.

Le attività di realtà virtuale

Apollo 11 VR

In compagnia di Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins diventa un astronauta dell’Apollo 11: pilota il modulo di comando, effettua l’allunaggio e le operazioni sul suolo lunare e rientra a Terra con l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico. Indossando il visore PlayStation®VR e accompagnato da un animatore scientifico del Museo potrai intraprendere l’avventura del più grande viaggio mai portato a termine dal genere umano, in questa simulazione in realtà virtuale realizzata grazie all’audio e i dati originali della NASA. Chi ti accompagna potrà vedere su un grande schermo le operazioni che stai svolgendo e il paesaggio che stai esplorando.

Per adulti e ragazzi da 12 anni | max 5 partecipanti per turno

Attività prenotabile solo on-line su https://museoscienza.vivaticket.com

Costo 5 euro + biglietto d’ingresso al Museo



Il programma dettagliato e aggiornato di tutte le attività del Museo (mostre temporanee, visite guidate, laboratori interattivi) sarà disponibile all’indirizzo: http://www.museoscienza.org/attivita.