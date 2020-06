Leonardo da Vinci il protagonista della nuova settimana di "Storie a porte chiuse", il format digitale del Museo della Scienza

Spazio a Leonardo da Vinci e alla mostra del 1939 a lui dedicata nel nuovo palinsesto di #storieaportechiuse, il format digitale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia nato durante la chiusura al pubblico per raccontare le sue storie più belle e sconosciute. #storieaportechiuse è online quotidianamente sui canali Facebook, Instagram e YouTube del Museo dove conta ad oggi 132 storie pubblicate dal lancio avvenuto alla fine del mese di febbraio.

Il protagonista della settimana

Protagonista del palinsesto di #storieaportechiuse di questa settimana sarà Leonardo da Vinci: domenica 14 giugno scopriremo l’interessante dietro le quinte della controversa Mostra di Leonardo e delle Invenzioni Italiane, tenutasi a Milano nel 1939, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale.



Tra le nuove storie del palinsesto che va da lunedì 8 a domenica 14 giugno, ci saranno inoltre tanti altri racconti speciali: martedì 9 un appuntamento pensato per i più piccoli alla scoperta degli ingredienti che rendono il gelato cremoso; mercoledì parleremo con la giornalista scientifica Barbara Gallavotti degli effetti non Covid della Covid-19; venerdì 12 ci lasceremo affascinare dalle Voci della Scienza, un progetto online nato nel 2013 per avvicinare il pubblico non specialistico al mondo degli archivi tecnico-scientifici, attraverso strumenti in grado di coniugare il rigore scientifico ad una comunicazione coinvolgente; sabato 13 giugno con Apollo 11 , seguiremo l’emozionante momento in cui Armstrong e Aldrin iniziano la loro discesa sulla Luna alla ricerca del miglior punto per atterrare.

Il programma

. Lunedì 8 giugno - Dietro le quinte & I depositi, "Il mondo in miniatura di Francesco Mauro"

Il Museo possiede un’importante collezione di Arte Giapponese donata negli anni ’50 dall’ingegner Francesco Mauro, professore del Politecnico di Milano. Scopriamo insieme le stupende tsuba¸ elemento decorativo delle spade giapponesi, o katana, e i piccoli nestukè e okimono in avorio, in cui di disvelano le leggende e i simboli del Paese del Sol Levante.



. Martedì 9 giugno - Education & i.Lab, "Un tuffo nel gelato"

Scomponiamo la ricetta del gelato e rimescoliamo gli ingredienti. Come possiamo trasformare un liquido in qualcosa di più solido velocemente? E se usiamo acqua al posto del latte cosa succede? Ma alla fine possiamo fare qualche assaggio? Latte, zucchero, ghiaccio e....sale! Un barattolo o un sacchetto e l'esperimento può iniziare. Proviamo a fare ipotesi per capire quale ingrediente fa abbassare la temperatura del ghiaccio, sperimentiamo cosa succede se cambiamo le dosi e qual è l'ingrediente che rende il gelato cremoso. E se alla fine, tra una prova e l'altra, avremo trovato le giuste proporzioni per ottenere il gelato potremmo anche prepararlo e gustarlo.



. Mercoledì 10 giugno, Attualità, "Gli effetti non Covid della Covid-19"

Cosa ha cambiato la chiusura dovuta al nuovo coronavirus nelle nostre abitudini? Come il lockdown ha interagito con la nostra quotidianità, trasformandola? Quali sono gli effetti non Covid della Covid-19? Barbara Gallavotti, giornalista scientifica e autrice di Superquark RAI si interroga settimanalmente su tematiche legate all’emergenza Covid-19.



. Giovedì 11 giugno - Sottomarino Enrico Toti, "Aldilà del mare (prima parte)"

Proseguiamo il viaggio alla scoperta del Sottomarino Enrico Toti, con la prima parte del documentario Aldilà del mare. Attraverso documenti originali degli anni Settanta e testimonianze di marinai che hanno navigato a bordo del battello in epoche diverse, scopriamo il contesto in cui nasce il sottomarino Enrico Toti e le caratteristiche peculiari che lo hanno reso una delle unità navali della Marina Militare più apprezzata dai sommergibilisti e più longeva.



. Venerdì 12 giugno - Archivi & Biblioteche, "Voci della Scienza"

Anche la scienza e la tecnologia hanno una storia e gli archivi ci aiutano a svelare la complessità del suo evolversi. Quanti pensieri, dubbi, tentativi si celano dietro la ricerca scientifica, tecnologica e industriale? Gli articoli pubblicati sulle riviste ufficiali non lo dicono. Relazioni, manoscritti, dati, ma anche macchine e strumenti, tutti insieme contribuiscono a ricostruirne il contesto. Voci da ascoltare, da interrogare, da far parlare. Scopriamo “Voci della Scienza”, un progetto online nato nel 2013 per avvicinare il pubblico non specialistico al mondo degli archivi tecnico-scientifici, attraverso strumenti in grado di coniugare il rigore scientifico ad una comunicazione coinvolgente.



. Sabato 13 maggio - Storie dalla realtà virtuale, "Apollo11: Go for landing!"

Proseguiamo con “Storie dalla realtà virtuale” – documentari in pillole a episodi girati all’interno di esperienze virtuali – con la serie “Apollo 11” che racconta la storia più incredibile che l’uomo abbia mai scritto: la prima volta sulla Luna. Nel quarto episodio “Go for landing!” riviviamo un altro dei momenti salienti della missione. Dopo tre giorni di viaggio, Apollo 11 è ormai in orbita attorno alla Luna. Quando mancano circa due ore al momento clou, Armstrong e Aldrin si trasferiscono dal modulo di comando Columbia al LEM Eagle; è grazie a questa astronave dalla forma bizzarra e sgraziata - che potrebbe ricordare quella di un insetto alieno - che i due uomini potranno scendere sulla superficie della Luna, lasciare la loro impronta nella Storia e, sperabilmente, ripartire per tornare a casa. La discesa vera e propria è rapida, in tutto dura meno di 15 minuti. Armstrong e Aldrin guidano il LEM sopra il Mare della Tranquillità verso la zona prescelta per l’atterraggio ma il punto esatto nessuno lo conosce. Sarà responsabilità del comandante prendere in mano la cloche e individuare a vista il miglior “parcheggio” possibile evitando rocce e sassi che potrebbero danneggiare irrimediabilmente il LEM. Il video è stato realizzato utilizzando l’esperienza “Apollo 11 VR" di Immersive VR Education su Playstation 4 con PSVR.



. Domenica 14 giugno - Leonardo Da Vinci, "Leonardo 1939: la costruzione di un mito"

Scopriamo insieme la Mostra di Leonardo e delle Invenzioni Italiane, tenutasi a Milano nel 1939, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Un mostra controversa e affascinante allo stesso tempo, che ha consacrato il mito popolare di Leonardo genio universale che con le Nuove Gallerie Leonardo abbiamo riconfigurato secondo una visione più corretta e aggiornata.