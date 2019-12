Proiezione gratuita "bugs" - L'insetto nel piatto

Venerdì 20 dicembre la Centrale dell'Acqua esce dalla sua sede di Piazza Diocleziano 5 e sbarca al Cinema Orizzonte (Piazzale Damiano Chiesa) per la proiezione di Bugs, un documentario di Andreas Johnsen che segue i viaggi e gli studi di alcuni giovani chef e scienziati del Nordic Food Lab in un giro del mondo alla ricerca degli insetti dalle proprietà nutritive migliori e dal gusto irresistibile, per creare piatti d’alta cucina sostenibili.