"I Promessi Sposi": dal 6 al 25 giugno al Teatro Sala Fontana

Dal 6 al 25 giugno al Teatro Sala Fontana I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, adattamento e regia Michele Sinisi, collaborazione alla scrittura scenica Francesco M. Asselta.

L'opera manzoniana diventa il punto di partenza per identificare le costanti di una Storia frutto della relazione tra umani. Il passato, per Manzoni così come per Sinisi, rappresenta la base da cui dedure un calcolo delle probabilità sullo sviluppo del presente.

Personaggi a tutto tondo, mai completamente buoni né cattivi, sono indagati a fondo attraverso un'accurata prospettiva psicologica.