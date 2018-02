Prosa: Angela De Gaetano in “Bocche di dama”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il terzo appuntamento della rassegna “Monologhi per cinque sere”, organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano, è in programma martedì 6 marzo, quando nell’auditorium polifunzionale di via Fratelli Zoia 89 andrà in scena lo spettacolo “Bocche di dama”, di e con Angela De Gaetano (ore 21; ingresso 10-13 euro). Nel Salento, terra in cui è ambientata la storia, le bocche di dama - dolci a forma di cupoletta fatti con farina, uova e zucchero, farciti di crema e ricoperti di glassa bianca - sono immancabili in ogni festività e alla fine dei pranzi di nozze. E proprio alla vigilia di un matrimonio prende spunto il racconto: sola nella sua stanza, Margherita, la sposa, non riesce ad addormentarsi. Mentre aspetta l’alba, i suoi pensieri scivolano a poco a poco in una storia d’amore omosessuale e di violenza d’altri tempi: la storia di due compagne di scuola che, per lunghissimo tempo, avevano coltivato il loro legame, unicamente attraverso sguardi da lontano, lettere segrete, parole gridate nella notte, fino al giorno in cui decisero di scappare via da tutto. La vicenda raccontata da Margherita, con sguardo ora lucidamente ironico ora dolente, si svolge negli anni Cinquanta, a Lecce, scenario vivo e insieme opprimente in cui i personaggi si muovono in luoghi che ormai non esistono più, tra ambizioni, teneri legami, invidie tra famiglie e pranzi della domenica. «Dedico questo spettacolo - afferma Angela De Gaetano - a chi, per difendere il rispetto della diversità, dell’onestà e dell’amore, opera scelte forti o piccoli gesti nel quotidiano. Lo dedico a chi con cura coltiva dentro di sé un racconto, a chi tiene strette la vita, la memoria e le parole anche soltanto attraverso una canzone». Angela De Gaetano ha iniziato il suo percorso artistico nel 2002 con 4:48 Psychosis di Sarah Kane. Fino al 2009 ha lavorato come attrice in molte produzioni di Koreja-Teatro Stabile di Innovazione del Salento. Successivamente ha collaborato con Factory Compagnia Transadriatica, Fondo Verri, Maccabeteatro, Il Cerchio di Gesso, TerrammareTeatro e L’Arsenal à musique (Canada), interpretando, tra gli altri, diversi ruoli femminili dei drammi shakespeariani. Ha collaborato alla creazione di spettacoli di successo, tra cui Paladini di Francia di Francesco Niccolini. Ha, inoltre, partecipato a diversi seminari con esponenti di spicco del teatro contemporaneo nazionale e internazionale: Marco Baliani, Emma Dante, César Brie, Maria Teresa Dal Pero, Augusto Omolù, Francesca Della Monica, Antonio Viganò, Giorgio Testa, Mariagrazia Mandruzzato, Daniela Piccari, Iben Nagel Rasmussen e Gennadi Nikolaevic Bogdanov. “Bocche di dama” rappresenta il suo debutto alla drammaturgia e alla regia. Anche quest’anno la stagione di prosa dello Spazio Teatro 89 propone spettacoli, per lo più di drammaturgia contemporanea, inconsueti e stimolanti. Nel segno dell’affabulazione e della narrazione, senza disdegnare tuttavia anche registri più leggeri. Dopo il debutto di Federica Sassaroli con il divertente “Lei non sa chi sono io - Storie m’alate alla ricerca di sé” e “Orlando, furiosamente solo rotolando”, di e con Enrico Messina, la rassegna “Monologhi per cinque sere” proseguirà con altri due appuntamenti: martedì 20 marzo sarà la volta di “Giungla”, di Roberto Anglisani e Maria Maglietta, i cui protagonisti sono ispirati ai personaggi dei racconti di Kipling, mentre martedì 10 aprile andrà in scena “L’Angelo”, di e con Daniele Debernardi, liberamente tratto dal racconto di Gabriel Garcia Marquez intitolato “Un signore molto vecchio con certe ali grandi”. Quest’ultimo lavoro si è aggiudicato, lo scorso anno, la quinta edizione del Premio Federgat-I Teatri del Sacro. SPAZIO TEATRO 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano. Tel: 0240914901; mail: info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Biglietti: intero 13 euro; ridotto 10 euro (under 25, over 65, CartaPiù Feltrinelli, Soci Touring Club). Rassegna “Monologhi per cinque sere” (inizio spettacoli ore 21) Martedì 16 gennaio 2018 LEI NON SA CHI SONO IO – Storie m’alate alla ricerca di sé Un progetto di e con Federica Sassaroli. Martedì 13 febbraio 2018 ORLANDO – Furiosamente solo rotolando Di e con Enrico Messina, produzione Armamaxa Teatro. Martedì 6 marzo 2018 BOCCHE DI DAMA Di e con Angela De Gaetano, produzione Ambrò. Martedì 20 marzo 2018 GIUNGLA Di Roberto Anglisani e Maria Maglietta, con Roberto Anglisani. Martedì 10 aprile 2018 L’ANGELO Di e con Daniele Debernardi (da un racconto di Gabriel Garcia Marquez).