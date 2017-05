"Prospero l'isola dei suoni": dal 29 al 31 maggio al Piccolo

Dal 29 al 31 maggio 2017, al Teatro Studio Melato, Prospero l'isola dei suoni, uno spettacolo realizzato da Massimo Navone con Enrico Intra per portare in scena La Tempesta di Shakespeare in una versione originale e insolita.

Parole, suoni e immagini si intrecciano restituendo l'atmosfera magica, sospesa nel tempo e nello spazio, propria dell'originale.