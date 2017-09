Protagonista il verde dei parchi storici di Milano

Le vicende di una contessa rimasta vedova per ben due volte che vende la sua contea per fondare a Milano il Collegio della Guastalla e quelle delle “Sorelle Ghisini”, le quattro sirenette incantatrici del ponte degli innamorati al Parco Sempione. Gli esperimenti di volo dell’ingegner Forlanini ai Giardini Pubblici e il tempietto circolare dedicato ad Amore sull’isolotto della Villa Reale: i quattro parchi storici milanesi, dal più piccolo, il Giardino della Guastalla, al più grande, il Parco Sempione, dai primi Giardini Pubblici destinati ai milanesi, ai Giardini della Villa Reale, primo parco di gusto romantico in città, sono i protagonisti del documentario di Slow City che chiuderà gli eventi del Municipio 1 per il weekend tematico sul verde di Green City.