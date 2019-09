Protesta anti caccia: il 21 settembre associazioni contro cattura uccelli selvatici

"L’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi, appartenente a quella Lega da sempre sostentore della lobby dei cacciatori, lo scorso 31 luglio ha annunciato la riapertura di 24 roccoli in Lombardia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 15 dicembre. La Regione autorizza la cattura di uccelli selvatici (tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e merlo, ndr) a fini di richiamo". Lo scrive Enpa annunciando un presidio di protesta contro questa decisione, che si terrà sabato 21 settembre a Milano.

Apertura dei roccoli

Insieme ad altre associazioni animaliste Enpa chiederà che non vengano riaperti i roccoli, le postazioni dove i cacciatori catturano uccelli selvatici per poi detenerli in gabbie piccolissime affinché con il loro cinguettio ne attirino altri a cui sparare.

"Pensavamo che i roccoli, nelle cui maglie oltre agli uccelli 'autorizzati' finiscono anche migliaia di piccoli uccelli che non sopravvivono, appartenessero ormai a una crudele tradizione venatoria del passato - si legge in una nota di Enpa - Invece potranno essere catturati 12.700 uccelli da richiamo".

"Le associazioni Enpa,​ Lac, Lav, Lipu, Wwf e Cabs (Committee Against Bird Slaughter) - continua Enpa - si sono unite per far fronte a quella che si preannuncia come una strage: 13mila piccoli uccelli (tordi, merli e cesene) saranno regalati ai cacciatori ed allevatori per attirare le prede. E questo nonostante i pareri negativi di Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) e del Ministero dell’Ambiente, e rifiutando la sostanziale abolizione contenuta nella legge nazionale 157/1992 della cattura di richiami vivi, avvenuta nel 2015 anche per rispondere ad una procedura europea".

La protesta

L'appuntamento per protestare è sabato 21 settembre, dalle 14.30 alle 17.30, in piazza Duca d’Aosta/Palazzo Pirelli, dove si svolgerà un presidio contro i provvedimenti della Regione Lombardia, tra cui la cattura dei piccoli uccelli migratori a fini di impiego come richiami vivi.