“Psicologia e benessere sessuale” l’aiuto dell’esperto per definire le identità di genere

Quale aiuto può dare lo psicologo per chi lamenta problemi a letto. Quali sono le nuove frontiere della sessualità. Ma anche come possono definirsi le diverse identità di genere. Questi alcuni dei temi che verranno affrontati nell’incontro aperto al pubblico a Milano il 3 ottobre, nella Casa della psicologia (Piazza Castello, 2), organizzato dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica (Fiss) e dalla Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata, nell’ambito della VI Settimana del Benessere Sessuale, in programma dal 28 settembre al 5 ottobre 2019 in tutta Italia. Durante l’incontro di Milano, il professor Roberto Bernorio, specialista in ginecologia, psicoterapeuta e sessuologo clinico, vicepresidente della Federazione Italiana di sessuologia Scientifica (FISS), nel suo intervento compirà un “Viaggio al centro delle diversità in sessuologia”, partendo dalla disamina del concetto di normalità fino alle quattro dimensioni dell’identità sessuale: identità di genere, espressione di genere, sesso biologico e orientamento sessuale. «Quando parliamo di identità di genere – spiega Bernorio – ci riferiamo a due macro aree: binarie e non binarie. Le binarie sono sia le identità degli individui che si riconoscono in linea con l’identità di genere assegnata dalla nascita sia dei trans-gender, cioè coloro che percepiscono invece una incongruenza identitaria rispetto al genere assegnato. Le non binarie sono rappresentate dai bi-gender, per i quali l’identità di genere è sia di tipo maschile sia di tipo femminile, dai gender fluid, per le identità che si modificano nel tempo, dagli a-gender, ovvero individui che non utilizzano la polarità uomo/donna per definirsi e dai gender queer, che possono identificarsi con entrambi i generi, con nessuno dei due o con una combinazione di entrambi (una sorta di terzo genere)». Disforia di genere. Quando c’è una incongruenza fra il genere assegnato alla nascita e la sua espressione si parla di disforia. L’incidenza dei casi è uno su 10mila maschi e uno su 30mila femmine. «Il tasso sulla popolazione è basso ma è importante parlare di questo tema in occasioni pubbliche come questa, in occasione della Settimana del Benessere sessuale, perché le persone che vivono tali condizioni sono spesso vittime di stereotipi e discriminazioni». LE ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA DEL BENESSERE SESSUALE. L’incontro di Milano non è l’unico appuntamento in programma. Molti sono i convegni aperti al pubblico organizzati in tutte le regioni (le date sono sul sito www.fissonline.it e sulla pagina Facebook della Fiss). Durante l’iniziativa, inoltre, gli iscritti alla Federazione offriranno consulenze gratuite per dare modo a coloro che non hanno mai sentito la spinta a rivolgersi a uno specialista di condividere un pensiero o la preoccupazione di vivere un rapporto critico di coppia. Sul sito della Federazione (www.fissonline.it) e sulla pagina Facebook è possibile scegliere il professionista più vicino a casa fra gli oltre 200 aderenti. L'approccio raccomandato dagli specialisti prevede un percorso integrato che affianca la terapia sessuologica alle cure mediche per curare le eventuali cause organiche. La Federazione italiana di sessuologia scientifica attiverà durante la settimana degli sportelli d’ascolto nelle scuole che hanno accettato di ospitare i sessuologi della FISS. L'attività di consulenza in questo caso sarà offerta sia sotto forma di colloquio personale sia di incontro con la classe. l’obiettivo in questo caso è di diffondere la cultura e la consapevolezza del benessere sessuale sin dalla prima adolescenza. Per partecipare all’incontro di Milano, aperto al pubblico e gratuito, è necessario prenotarsi scrivendo alla email info@aispa.it. O direttamente a questo link https://aispa.it/partecipazione-a-incontri-gratuiti