Pubblicata dal comune di milano la variante urbanistica di milano santa giulia.

Il Gruppo Risanamento informa che Il Comune di Milano ha pubblicato la proposta di variante urbanistica del progetto Milano Santa Giulia. Per il gruppo si tratta di un passaggio importante che consolida gli accordi e le intese tra il comune di Milano e la società rispetto allo sviluppo di un progetto chiave per la città. Una volta approvato il piano operativo di bonifica e conseguentemente ottenuta l’autorizzazione urbanistica dalla Regione Lombardia, che auspicabilmente arriverà entro la fine dell’anno in corso, il Gruppo Risanamento darà l’avvio alle attività di bonifica dei suoli e alla successiva realizzazione delle opere di urbanizzazione ed insieme ai propri partners internazionali svilupperà dapprima quella parte di quartiere dove sorgerà anche l’Arena che ospiterà le Olimpiadi Milano-Cortina previste per il 2026. Il Gruppo ha già iniziato le attività preliminari per consentire di portare a compimento in tempo utile l’infrastruttura che ospiterà 16.000 persone. “Tra pochi anni Milano ospiterà uno dei più importanti eventi sportivi a livello internazionale quali sono le Olimpiadi e Milano Santa Giulia è destinata a essere un polo attrattivo chiave non solo in occasione di tale evento, ma anche per il futuro dei cittadini e per Milano” - ha commentano Davide Albertini Petroni, Direttore Generale di Risanamento. “Siamo consapevoli dell’importanza di questo evento di portata mondiale e stiamo già preparandoci all’avvio delle attività operative che ci auspichiamo possano iniziare nei primi mesi del prossimo anno. La pubblicazione della variante urbanistica da parte del Comune di Milano è un passo necessario e propedeutico all’ottenimento dell’approvazione della Regione Lombardia”. Il progetto di Milano Santa Giulia si sviluppa su una superficie complessiva di 1.100.000 mq e prevede la realizzazione di 650.000 mq edificabili di cui circa un terzo già realizzati, per il 60 % dedicati alla residenza oltre ad una zona di retail urbano a servizio del quartiere ed un parco pubblico di oltre 330.000 mq. Milano Santa Giulia è composta da due macro-zone: l’area sud, in gran parte già realizzata che ospita un quartiere residenziale di circa 1400 alloggi con un grande parco attrezzato, un asilo, una zona retail e un business center dove sorge la sede di Sky, e l’area nord che comprende circa 385.000 mq di lotti edificabili privati, di cui il 55% ad uso residenziale, il 20 % ad uso commerciale, il resto ad uso terziario.