"PUC Festival": dal 15 al 17 settembre musica e teatro, gratis, in Cascina Martesana

Da venerdì 15 a domenica 17 settembre al Parco Urbano delle Culture, presso l'Anfiteatro del Parco della Martesana e al Giardino Nascosto di Cascina Martesana si svolgerà PUC Festival.

La manifestazione, che ha l'obiettivo di favorire il coinvolgimento del quartiere, offre gratuitamente musica dal vivo, incontri e deejay set. Di seguito il programma.

- Venerdì 15 settembre

ore 16

Apertura area espositiva

In collaborazione con Tavolo Giovani Zona 2

Parco Martesana, area expo

ore 17

Caccia al tesoro di quartiere

Anfiteatro, Parco Martesana e Il Giardino nascosto

ore 17:30

Presentazione del libro Ville di delizia e dimore storiche in Martesana, a cura di Ecomuseo Martesana

Anfiteatro Martesana, cortile interno

ore 18:30

Musica dal vivo con le band vincitrici del contest emergenti del quartiere The Strangers e Night Walker

Anfiteatro Martesana, palco

ore 18:30

Laboratorio di street e stencil art I Pinguini di PAO, a cura di PAO e Snorlax Crew

Anfiteatro e Parco Martesana

ore 20

Incontro Bassi Maestro

Anfiteatro Martesana

ore 21

Deejay set con Loop Therapy, Bassi presenta Storia dell'hip hop in musica - Dai classici USA al meglio del rap made in Italy

Anfiteatro Martesana, palco.

- Sabato 16 settembre

ore 16

Apertura area espositiva, in collaborazione con Via Padova-Coesione sociale 3.0

Parco Martesana, area expo

ore 17:30-21:30

Musica dal vivo, Best Of – Cascina Martesana, Strange Silver Man, Dusty Fellas, Sesto Marelli

Anfiteatro Martesana, palco

ore 18

Conclusione del corteo ritmico e floreale a cura di Casa dell’ArtEducazione

Anfiteatro Martesana

ore 18:30

Laboratorio di street e stencil art, I Pinguini di PAO, a cura di PAO e Snorlax Crew

Anfiteatro e Parco Martesana

ore 22

Musica dal vivo, Après la classe Circo Manicomio – Album Tour

Anfiteatro Martesana, palco

ore 23:30

Concerto al pianoforte, a cura del Maestro Massimo Brigatti

Anfiteatro Martesana, palco

- Domenica 17 settembre

ore 16

Laboratori nell’orto

ore 17

Musica dal vivo, Best Of – Cascina Martesana, rassegna jazz A World of Sound Quartet

ore 18

Incontro con l'autore Antonio Manzini

ore 21

Teatro ATIR Ringhiera presenta Roba minima, s’intend, spettacolo di teatro canzone dedicato a Enzo Jannacci.