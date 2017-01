"Le Pulci di Portobello": il 15 gennaio ad Assago

Domenica 15 gennaio davanti al centro commerciale di viale Milano Fiori, ad Assago, si terrà Le Pulci di Portobello, il mercato inaugurato domenica 8 gennaio erede del Mercatino di Bonola.

Nata grazie all'associazione Pulci di Portobello, l'iniziativa si presenta come un libero mercato di vendita e acquisto dell'usato tra privati. Ad aspettarvi 6000 metri quatri con accessori vintage e di modernariato, oggettistica, articoli per collezionisti e bijoux. In programma anche street food e musica jazz.