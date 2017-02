Pulito il muro con la lapide alla memoria di Guido Romano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Storditi dai recenti fatti di cronaca del Museo Diocesiano che ci mostrano una Milano vandalizzata è bello pensare che ci siano anche degli esempi virtuosi e positivi di ragazzi che pur vivendo in quartieri difficili abbiano scelto di portare bellezza e speranza alla nostra città. Sabato 18 febbraio, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, oltre 40 ragazzi di 13-14 anni, che frequentano l'Oratorio della Parrocchia San Luca Evangelista insieme a Don Alberto Carbonari, ai genitori, ai cittadini del quartiere e sotto la regia tecnica del Comitato Abruzzi Piccinni, hanno pulito oltre 300 scritte vandaliche che hanno colpito e ferito un muro dove è posta la lapide dedicata a Guido Romano, simbolo milanese del civismo dei giovani. Guido Romano partecipò al concorso individuale alle Olimpiadi di Londra nel 1908 e a quello individuale e a squadre alle Olimpiadi di Stoccolma nel 1912, vincendo l'oro. Morì sull'Altopiano di Asiago (Vicenza) il 18 giugno 1916, nel corso della Strafexpedition o Battaglia degli Altipiani (15 maggio - 27 giugno 1916). A lui è dedicata la piscina pubblica Guido Romano in Via Ampere a Milano e nei giardini di via Zanoia è presente una lapide dedicatagli dal Comune e dalla famiglia affinchè sia di esempio virtuoso a tutti i giovani. Pertanto il fatto che siano stati proprio dei giovani di un oratorio a pulirlo è sicuramente un gesto di grande civismo e di esempio per tutti. Le vernici sono state pagate dal Municipio 3 che ha Patrocinato l'evento e i materiali dal Comitato Abruzzi Piccinni. "Questo evento di clean-up - spiega Fabiola Minoletti del Comitato Abruzzi-Piccinni-è una risposta forte ed immediata al desiderio di segnali positivi e costruttivi lanciato proprio dai giovani dagli oratori che ci devono stimolare a diventare tutti parte attiva nella riconquista e nel rispetto della nostra città."

