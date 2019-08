Venerdì 30 agosto il grande evento di PUNKADEKA.it per celebrare i 20 anni del web magazine che ha raccontato la storia del punk italiano degli ultimi due decenni.

Sarà una grande festa della scena punk che vedrà la presenza sul palco di tanti amici e band che sono cresciute insieme a Punkadeka.it: Punkreas, Gli Impossibili, FFD, Water Tower, The Cleopatras, Viboras e solo per quest’evento la super band Crummy world!

Appuntamento con il PUNKADEKA 1999-2019 Festival venerdì 30 agosto dalle 17.00 al Carroponte di Sesto San Giovanni – Milano.